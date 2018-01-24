Операция Турции в Африне не должна ослабить борьбу с ИГ — кабмин ФРГ

Берлин, 24 января. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что военная операция Турции против курдских формирований в сирийском Африне не должна привести к ослаблению борьбы с ИГ1.

«Операция против курдских формирований не должна привести к ослаблению борьбы с террористической группировкой ИГ на востоке Сирии», — отметила она.

Напомним, о начале операции «Оливковая ветвь» Генштаб Турции объявил 20 января. Операция направлена против партии «Демократический союз» и курдских отрядов «Сил народной самообороны» — организаций, которые Анкара считает террористическими. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая армия намерена «пресечь грязные игры» и очистить всю границу от присутствия курдов-«террористов».

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.