Саакашвили объявил себя учителем Порошенко «по восстанию»

Киев, 24 января. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он был учителем президента Украины Петра Порошенко по организации восстания.

Такой вывод Саакашвили сделал со слов самого Порошенко, который во время лекции в Ивано-Франковске заявил, что ориентируется на Грузию и Сингапур.

«То есть мы были его ролевой моделью. И когда он заполучил меня в Украине, то считал самым крупным экспертом. Я был его учителем по восстанию. Он предполагает, что я хорошо знаю его и его слабые места, раз я сам его всему учил», — рассказал Саакашвили «Новой газете».

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области. Однако впоследствии, когда политик начал активно критиковать высокопоставленных украинских чиновников за коррупцию, он решил снять Саакашвили с должности и даже лишить его гражданства. Впрочем это не помешало бывшему губернатору вернуться в страну и вновь заняться политической деятельностью.