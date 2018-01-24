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Общество
Серпухов претендует на место в «Золотом кольце России»
#Соцсети
Сегодня в Сети: шансы «Нелюбви» на «Оскар», встреча Собчак с Трампом
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    Сегодня в Сети: шансы «Нелюбви» на «Оскар», встреча Собчак с Трампом

    15:18  24 Января 2018
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    Сегодня в Сети: бойкот Россией ОИ-2018, шансы «Нелюбви» на «Оскар», встреча Собчак с Трампом

    Сегодня в Интернете, 24 января. Пользователи соцсетей обсуждают недопуск к Зимним Олимпийским играм в Пхенчхане лучших российских спортсменов, гадают, сможет ли картина Андрея Звягинцева выиграть премию «Оскар», и шутят о поездке Ксении Собчак в Вашингтон.

    Реакция россиян на последние решения МОК

    Во вторник вечером стало известно, что после отстранения от Зимних игр многократного олимпийского чемпиона по шорт-треку, натурализованного корейца Виктора Ана Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Олимпиаде в Пхенчхане лучшего биатлониста России Антона Шипулина и сильнейшего лыжника страны Сергея Устюгова, биатлонистов Евгения Гараничева и Алексея Волкова, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, саночницу Викторию Демченко и других спортсменов. При этом МОК не предоставил никаких объяснений ни по одному из них, отметила «Газета.ru».

    «Россию допустили на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Спустя полмесяца, за две недели до Олимпиады, не допустили Шипулина, Ана, Кулижникова, Устюгова, Юскова, Столбову, Букина, Демченко, Иванову и четырех хоккеистов. Или это не вечер? Кого ждать в список?» — написал в twitter пользователь под псевдонимом Грант.

    Кроме того, МОК запретил болельщикам проносить на трибуны российские флаги.

    «Хорошо! Будем проносить флаги Сербии и переворачивать!» — предложил выход из ситуации пользователь под ником Geraldos!.

    «Интересно, если наши российские болельщики на ОИ 2018 вместо российских флагов придут на трибуны с портретами Путина с фоном триколора. Осмелится ли МОК запретить портреты Путина?» — интересуется Станиславский.

    «Думается, отдельных смельчаков будут выводить с трибун или лишать аккредитации на играх. Вот тебе и олимпийские принципы», — считает Эрнест Белокоровин

    При этом стоит отметить, что в связи с последними решениями МОК российские пользователи соцсетей вновь заговорили о необходимости бойкотировать ОИ-2018. Среди них — и Эдуард Лимонов.

    «МОК и ВАДА под прикрытием обвинений в допинге не допускают на Олимпийские игры в Ю. Корею наших лучших спортсменов, - это уже очевидно. Поэтому ехать на Игры уже не только унизительно для России, но и вредно, очнитесь же!» — написал он в своем микроблоге в twitter.

    «Олимпийские игры для россиян в этом 2018 году - это «закрытая дверь»! Зачем в нее так БОЛЬНО биться головами?» — недоумевает Божук Галина.

    Активизировались и противники бойкота Олимпиады.

    «Больше всего бесят [люди], которые поливают грязью наших спортсменов, которые хотели ехать, бороться и показывать всем, что их так просто не сломить», — отмечает Муза одного человека.

    Мини-турне Путина по исламским республикам

    В среду и четверг президент России Владимир Путин отправится в мини-турне по исламским республикам.

    «В среду и в четверг у президента в Башкирии и Татарстане запланировано восемь мероприятий — от студентов и рабочих до исламских богословов», — сообщил в twitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    Известно, что в Уфе, например, глава государства посетит завод двигателей и проведет совещание по диверсификации высокотехнологичной продукции ВПК.

    В Казань на встречу с президентом приехали делегаты духовных управлений страны.

    «Второй раз Путин приезжает в Казань (и на этот раз в КФУ) и второй раз я в этот день уезжаю из Казани», — констатировал пользователь под ником гетто лондона.

    «Оскар-2018»: «Нелюбовь» в числе номинантов

    Накануне стали известны претенденты на премию «Оскар» в 2018 году. Среди них — фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированный в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

    ««Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Здорово!» — написал Andrey Pivovarov.

    Инициатор создания и организатор Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна Вячеслав Шмыров поздравил российского режиссера с номинацией на самую престижную кинонаграду.

    «Андрей, поздравляю! В числе претендентов также фильмы из Венгрии, Ливана, Чили, Швеции», — написал он в Facebook.

    Напомним, ранее «Нелюбовь» была номинирована на Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Фильм также вошел в список номинантов на премию Британской киноакадемии BAFTA. А другая картина Андрея Звягинцева — «Левиафан» — была номинирована на «Оскар» в 2015 году.

    «Оговорюсь на берегу, это не «Левиафан». Тут проблемы не пытаются решаться путем принятия на грудь, тут нет сложных политических аллюзий, борьбы человека с хтоническим изображением государства. Ничего такого нет, фильм о простых людях», — написал в twitter князь Абаканский.

    «Впрочем, людьми их язык назвать не повернется. Звягинцев верен себе. Складывается впечатление, что у этого человека мир резко делиться на черное и белое. И белого в его мире очень и очень мало», — делится он своим впечатлением от просмотра «Нелюбви». 

    Возможная встреча Собчак с Трампом

    А еще сегодня стало известно о возможной встрече Ксении Собчак с президентом США Дональдом Трампом.

    «Во время поездки в Вашингтон Собчак планирует попасть на Национальный молитвенный завтрак с участием Трампа. Представляете истерику в США, если бы Хиллари за месяц до выборов приехала позавтракать с Путиным?» — отметил Дмитрий Смирнов.

    Шутят по этому поводу и другие пользователи.

    «Я, правда, прогнозировала поездку Собчак в Вашингтон после выборов и к Хилари. Зря Путин Хилари не пригласил к себе во время из избирательной компании», — написала Тихонова Татьяна.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #путин #дональд трамп #россия #ксения собчак #андрей звягинцев #ои-2018 #оскар #олимпиада-2018 #нелюбовь
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