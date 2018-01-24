Сегодня в Сети: шансы «Нелюбви» на «Оскар», встреча Собчак с Трампом

Сегодня в Интернете, 24 января. Пользователи соцсетей обсуждают недопуск к Зимним Олимпийским играм в Пхенчхане лучших российских спортсменов, гадают, сможет ли картина Андрея Звягинцева выиграть премию «Оскар», и шутят о поездке Ксении Собчак в Вашингтон.

Реакция россиян на последние решения МОК

Во вторник вечером стало известно, что после отстранения от Зимних игр многократного олимпийского чемпиона по шорт-треку, натурализованного корейца Виктора Ана Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Олимпиаде в Пхенчхане лучшего биатлониста России Антона Шипулина и сильнейшего лыжника страны Сергея Устюгова, биатлонистов Евгения Гараничева и Алексея Волкова, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, саночницу Викторию Демченко и других спортсменов. При этом МОК не предоставил никаких объяснений ни по одному из них, отметила «Газета.ru».

«Россию допустили на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Спустя полмесяца, за две недели до Олимпиады, не допустили Шипулина, Ана, Кулижникова, Устюгова, Юскова, Столбову, Букина, Демченко, Иванову и четырех хоккеистов. Или это не вечер? Кого ждать в список?» — написал в twitter пользователь под псевдонимом Грант.

> Россию допустили на ОИ-2018 под нейтральным флагом

спустя пол месяца, за 2 недели до Олимпиады

> не допустили Шипулина, Ана, Кулижникова, Устюгова, Юскова, Столбову, Букина, Демченко , Иванову и 4 хоккеистов



или это не вечер? кого ждать в список? — Грант (@reasons_million) 23 января 2018 г.

Кроме того, МОК запретил болельщикам проносить на трибуны российские флаги.

«Хорошо! Будем проносить флаги Сербии и переворачивать!» — предложил выход из ситуации пользователь под ником Geraldos!.

МОК запретил проносить флаги России на трибуны ОИ-2018 !? Хорошо ! Будем проносить флаги Сербии и переворачивать ! pic.twitter.com/c79kofg90O — Geraldos! (@geraldos4) 24 января 2018 г.

«Интересно, если наши российские болельщики на ОИ 2018 вместо российских флагов придут на трибуны с портретами Путина с фоном триколора. Осмелится ли МОК запретить портреты Путина?» — интересуется Станиславский.

Интересно если наши Российские больльщики на ОИ 2018 вместо Российских флагов придут на трибуны с портретами Путина с фоном триколора. Осмелится ли МОК запретить портреты Путина? — Станиславский (@stas_stanyslavs) 24 января 2018 г.

«Думается, отдельных смельчаков будут выводить с трибун или лишать аккредитации на играх. Вот тебе и олимпийские принципы», — считает Эрнест Белокоровин.

МОК окончательно запретил проносить флаг России на трибуны ОИ-2018, как не участвующей в Играх. Думается, отдельных смельчаков будут выводить с трибун или лишать аккредитации на играх. Вот тебе и олимпийские принципы... — Эрнест Белокоровин (@Belokorovin) 24 января 2018 г.

При этом стоит отметить, что в связи с последними решениями МОК российские пользователи соцсетей вновь заговорили о необходимости бойкотировать ОИ-2018. Среди них — и Эдуард Лимонов.

«МОК и ВАДА под прикрытием обвинений в допинге не допускают на Олимпийские игры в Ю. Корею наших лучших спортсменов, - это уже очевидно. Поэтому ехать на Игры уже не только унизительно для России, но и вредно, очнитесь же!» — написал он в своем микроблоге в twitter.

МОК и ВАДА под прикрытием обвинений в допинге, не допускают на Олимпийские Игры в Ю.Корею наших лучших спортсменов,-это уже очевидно.Поэтому ехать на Игры уже не только унизительно для России, но и вредно, очнитесь же! — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 23 января 2018 г.

«Олимпийские игры для россиян в этом 2018 году - это «закрытая дверь»! Зачем в нее так БОЛЬНО биться головами?» — недоумевает Божук Галина.

ОИ-2018

Олимпийские игры для россиян в этом 2018 году-это "закрытая дверь"!Зачем в нее так БОЛЬНО биться головами? — Божук Галина Борисов (@bozuk321) 24 января 2018 г.

Активизировались и противники бойкота Олимпиады.

«Больше всего бесят [люди], которые поливают грязью наших спортсменов, которые хотели ехать, бороться и показывать всем, что их так просто не сломить», — отмечает Муза одного человека.

Больше всего сейчас бесят дибилы, которые поливают грязью наших спортсменов, которые хотели ехать, бороться и показывать всем, что их так просто не сломить. Реально настолько тупые люди вокруг что ли?#ОИ-2018 — Муза_одного_человека (@rnj_njult_nj) 24 января 2018 г.

Мини-турне Путина по исламским республикам

В среду и четверг президент России Владимир Путин отправится в мини-турне по исламским республикам.

«В среду и в четверг у президента в Башкирии и Татарстане запланировано восемь мероприятий — от студентов и рабочих до исламских богословов», — сообщил в twitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин едет в мини-турне по исламским республикам: В среду и в четверг у президента в Башкирии и Татарстане запланировано восемь мероприятий - от студентов и рабочих до исламских богословов pic.twitter.com/H4rXmhiE8M — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.

Известно, что в Уфе, например, глава государства посетит завод двигателей и проведет совещание по диверсификации высокотехнологичной продукции ВПК.

Владимир Путин сегодня придет в Уфу: Посетит завод двигателей и проведет совещание по диверсификации высокотехнологичной продукции ВПК pic.twitter.com/AOYjDJx3et — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 января 2018 г.

В Казань на встречу с президентом приехали делегаты духовных управлений страны.

«Второй раз Путин приезжает в Казань (и на этот раз в КФУ) и второй раз я в этот день уезжаю из Казани», — констатировал пользователь под ником гетто лондона.

Второй раз Путин приезжает в Казань (и на этот раз в КФУ) и второй раз я в этот день уезжаю из Казани. Просто не хочу навязываться........ — гетто лондона (@false_nika) 24 января 2018 г.

«Оскар-2018»: «Нелюбовь» в числе номинантов

Накануне стали известны претенденты на премию «Оскар» в 2018 году. Среди них — фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированный в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

««Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Здорово!» — написал Andrey Pivovarov.

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева номинировали на премию Оскар, в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Здорово — Andrey Pivovarov (@brewerov) 23 января 2018 г.

Инициатор создания и организатор Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна Вячеслав Шмыров поздравил российского режиссера с номинацией на самую престижную кинонаграду.

«Андрей, поздравляю! В числе претендентов также фильмы из Венгрии, Ливана, Чили, Швеции», — написал он в Facebook.

Напомним, ранее «Нелюбовь» была номинирована на Золотую Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Фильм также вошел в список номинантов на премию Британской киноакадемии BAFTA. А другая картина Андрея Звягинцева — «Левиафан» — была номинирована на «Оскар» в 2015 году.

«Оговорюсь на берегу, это не «Левиафан». Тут проблемы не пытаются решаться путем принятия на грудь, тут нет сложных политических аллюзий, борьбы человека с хтоническим изображением государства. Ничего такого нет, фильм о простых людях», — написал в twitter князь Абаканский.

Оговорюсь на берегу, это не Левиафан. Тут проблемы не пытаются решаться путем принятия на грудь, тут нет сложных политических аллюзий, борьбы человека с хтоническим изображением государства. Ничего такого нет, фильм о простых людях. — князь Абаканский (@lasstarot) 24 января 2018 г.

«Впрочем, людьми их язык назвать не повернется. Звягинцев верен себе. Складывается впечатление, что у этого человека мир резко делиться на черное и белое. И белого в его мире очень и очень мало», — делится он своим впечатлением от просмотра «Нелюбви».

Впрочем, людьми их язык назвать не повернется. Звягинцев верен себе. Складывается впечатление, что у этого человека мир резко делиться на черное и белое. И белого в его мире очень и очень мало. — князь Абаканский (@lasstarot) 24 января 2018 г.

Возможная встреча Собчак с Трампом

А еще сегодня стало известно о возможной встрече Ксении Собчак с президентом США Дональдом Трампом.

«Во время поездки в Вашингтон Собчак планирует попасть на Национальный молитвенный завтрак с участием Трампа. Представляете истерику в США, если бы Хиллари за месяц до выборов приехала позавтракать с Путиным?» — отметил Дмитрий Смирнов.

«Во время поездки в Вашингтон Собчак планирует попасть на Национальный молитвенный завтрак к Трампу»: Представляете истерику в США, если бы Хиллари за месяц до выборов приехала позавтракать с Путиным? pic.twitter.com/UOTGiZWhxM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 января 2018 г.

Шутят по этому поводу и другие пользователи.

«Я, правда, прогнозировала поездку Собчак в Вашингтон после выборов и к Хилари. Зря Путин Хилари не пригласил к себе во время из избирательной компании», — написала Тихонова Татьяна.