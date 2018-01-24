18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Серпухов претендует на место в «Золотом кольце России»
Весь мир
Утративший поддержку Запада Навальный теперь мечтает о судьбе политзека
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Утративший поддержку Запада Навальный теперь мечтает о судьбе политзека

    14:36  24 Января 2018
    864

    Утративший поддержку Запада Навальный теперь мечтает о судьбе политзека

    Сегодня на слушаниях Большой Палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге рассматривается дело блогера-политика Алексея Навального. ЕСПЧ уже отказал Навальному признать политический характер его задержаний. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Алексей Навальный попросил судей признать, что семь случаев задержаний, которые произошли в 2012 по 2014 год, имели политический характер. В качестве доказательства он приводит «математический аргумент».

    «Предположим, что нет политических мотивов. В ЕСПЧ было рассмотрено достаточно моих жалоб, которые подтверждают политический характер преследований, и во всех случаях мы победили. Какова вероятность такого исхода при рассмотрении дел конкретного лица?» — сказал Навальный.

    «Вероятность, что все это может произойти без политического мотива низка настолько же, насколько и то, что мы встретим динозавров в здании этого суда», — заключил он в ходе слушаний.

    Крайний прагматизм

    Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Запад всегда отличался крайним прагматизмом и быстро отказывался от опеки тех, кто переставал ему быть полезен. Алексей Навальный как политический деятель в течение прошлого года полностью себя дискредитировал, и Запад в его деятельности, если как-то и заинтересован в плане дискредитации российских властей, то явно не настроен помогать ему.

    Утративший поддержку Запада Навальный теперь мечтает о судьбе политзека

    «Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в деле против Навального по делам Кировлеса и «Ив Роше», а на его абсолютно оправданный с правовой точки зрения недопуск к президентским выборам серьезной реакции ЕС и США не последовало. Их интерес к Навальному сейчас практически нулевой. «Нарушения прав Навального», происходившие в 2012—2014 гг., если они и имели место, — это нарушения против гражданина, а не политика. И как политик Навальный сейчас находится перед необходимостью напомнить о себе, вернуть имидж «политзаключенного» и создать условия для массовых задержаний его сторонников, как и ранее. По его мнению, на Западе это способно спровоцировать очередную волну негатива против России. Ну и в целом это позволит Навальному напомнить о самом себе», — пояснил Сергей Простаков.

    Одеяло на себя

    Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН заметила, что в преддверие выборов президента РФ Навальный пытается не только оттянуть повестку на себя, но и предстать обиженным властью политзеком. И без того крайне низкий рейтинг падает, повестку перехватывает Ксения Собчак.

    «Качество рассмотрения ЕСПЧ дела Навального показывает, что как политика его уже не воспринимают. Навальный осознает, что он потерял свою значимость и былой поддержки ему уже не получить. Именно поэтому он уже сознательно провоцирует незаконные акции 28 января, на которых будет всеми силами провоцировать свое задержание и задержание сторонников.

    Навальному нужен арест, нужна медийная цитируемость, которую он активно теряет. После президентских выборов Навальный вообще канет в небытие, так как на тех же мэрских выборах в Москве будут абсолютно другие действующие лица. Навальный всеми силами хватается за последний шанс вернуться в строй «сильных» оппозиционеров, но получается у него, откровенно говоря, плохо. И вряд ли получится вообще», — резюмировала Наталия Елисеева.

    Попытка повлиять на выборы

    Независимый политический аналитик Иван Аркатов в беседе с ФАН выразил уверенность, что слушания ЕСПЧ «Навальный против России» — это еще одна надежда Навального так или иначе повлиять на президентскую кампанию, по возможности используя решения ЕСПЧ для акций протеста, а также для личного пиара. Он даже сам приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями.

    Утративший поддержку Запада Навальный теперь мечтает о судьбе политзека

    «Скорее всего, Навальный будет стараться максимально разыграть данную карту, вводя в заблуждение своих сторонников, так или иначе интерпретируя в свою пользу любое решение ЕСПЧ. Об этом можно судить хотя бы потому, что Европейский суд по правам человека уже отказался считать его задержания политическими. И рассматривает возможные нарушения его прав как гражданина, но не как политика, который подвергается каким-то гонениям.

    Он подал заявления по ряду статей. Но статья, которая могла позиционировать его как человека, который преследуется по политическим мотивам, отклонена ЕСПЧ. А этот факт глубже раскрывает отношение к Навальному со стороны наших западных «партнеров». Они на него уже не делают ставку. Но Навальный, конечно же, попытается еще громко хлопнуть дверью», — заключил Иван Аркатов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #навальный #еспч
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций

      15:08 24 Января 2018 196
      Читать
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ
      11:46
      Сегодня

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

      11:34
      Сегодня

      Сирия передаст РФ уголовные дела россиян, воевавших за террористов
      10:53
      Сегодня

      Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 5763

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4652

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20356

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39271

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4667
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      1320
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      629
      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      11:56   24 Января 2018
      361
      Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

      Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

      11:46   24 Января 2018
      527