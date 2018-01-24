Утративший поддержку Запада Навальный теперь мечтает о судьбе политзека

Сегодня на слушаниях Большой Палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге рассматривается дело блогера-политика Алексея Навального. ЕСПЧ уже отказал Навальному признать политический характер его задержаний. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Алексей Навальный попросил судей признать, что семь случаев задержаний, которые произошли в 2012 по 2014 год, имели политический характер. В качестве доказательства он приводит «математический аргумент».

«Предположим, что нет политических мотивов. В ЕСПЧ было рассмотрено достаточно моих жалоб, которые подтверждают политический характер преследований, и во всех случаях мы победили. Какова вероятность такого исхода при рассмотрении дел конкретного лица?» — сказал Навальный.

«Вероятность, что все это может произойти без политического мотива низка настолько же, насколько и то, что мы встретим динозавров в здании этого суда», — заключил он в ходе слушаний.

Крайний прагматизм

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Запад всегда отличался крайним прагматизмом и быстро отказывался от опеки тех, кто переставал ему быть полезен. Алексей Навальный как политический деятель в течение прошлого года полностью себя дискредитировал, и Запад в его деятельности, если как-то и заинтересован в плане дискредитации российских властей, то явно не настроен помогать ему.

«Европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в деле против Навального по делам Кировлеса и «Ив Роше», а на его абсолютно оправданный с правовой точки зрения недопуск к президентским выборам серьезной реакции ЕС и США не последовало. Их интерес к Навальному сейчас практически нулевой. «Нарушения прав Навального», происходившие в 2012—2014 гг., если они и имели место, — это нарушения против гражданина, а не политика. И как политик Навальный сейчас находится перед необходимостью напомнить о себе, вернуть имидж «политзаключенного» и создать условия для массовых задержаний его сторонников, как и ранее. По его мнению, на Западе это способно спровоцировать очередную волну негатива против России. Ну и в целом это позволит Навальному напомнить о самом себе», — пояснил Сергей Простаков.

Одеяло на себя

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН заметила, что в преддверие выборов президента РФ Навальный пытается не только оттянуть повестку на себя, но и предстать обиженным властью политзеком. И без того крайне низкий рейтинг падает, повестку перехватывает Ксения Собчак.

«Качество рассмотрения ЕСПЧ дела Навального показывает, что как политика его уже не воспринимают. Навальный осознает, что он потерял свою значимость и былой поддержки ему уже не получить. Именно поэтому он уже сознательно провоцирует незаконные акции 28 января, на которых будет всеми силами провоцировать свое задержание и задержание сторонников.

Навальному нужен арест, нужна медийная цитируемость, которую он активно теряет. После президентских выборов Навальный вообще канет в небытие, так как на тех же мэрских выборах в Москве будут абсолютно другие действующие лица. Навальный всеми силами хватается за последний шанс вернуться в строй «сильных» оппозиционеров, но получается у него, откровенно говоря, плохо. И вряд ли получится вообще», — резюмировала Наталия Елисеева.

Попытка повлиять на выборы

Независимый политический аналитик Иван Аркатов в беседе с ФАН выразил уверенность, что слушания ЕСПЧ «Навальный против России» — это еще одна надежда Навального так или иначе повлиять на президентскую кампанию, по возможности используя решения ЕСПЧ для акций протеста, а также для личного пиара. Он даже сам приехал в Страсбург, чтобы выступить перед судьями.

«Скорее всего, Навальный будет стараться максимально разыграть данную карту, вводя в заблуждение своих сторонников, так или иначе интерпретируя в свою пользу любое решение ЕСПЧ. Об этом можно судить хотя бы потому, что Европейский суд по правам человека уже отказался считать его задержания политическими. И рассматривает возможные нарушения его прав как гражданина, но не как политика, который подвергается каким-то гонениям.