Сирия: отряды САА отразили атаку «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Латакия

Латакия, 24 января. На фоне последних побед Сирийской арабской армии (САА) в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо боевики продолжают сдавать позиции. Новым объектом атаки экстремистов стал север провинции Латакия, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Экстремистские группировки коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) открыли огонь по позициям САА в окрестностях селения Рабия, расположенного на севере Латакии. Однако нападение не удалось, поскольку отряды САА открыли ответный огонь по боевикам, пытавшимся напасть на контрольно-пропускной пункт в округе Рабии.

На эксклюзивных кадрах ФАН можно видеть саму перестрелку между военнослужащими армии Башара Асада и боевиками «Тахрир аш-Шам». По имеющимся данным, не менее 13 террористов были ликвидированы. Кроме того, правительственные силы уничтожили оснащенные крупнокалиберными пулеметами автомобили.

Боевики, базирующиеся в северной части провинции Латакия, состоят из иностранных наемников, которые проходят подготовку в специальных лагерях, расположенных на территории Турции.

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1 Организация запрещена на территории РФ.