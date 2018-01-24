Выборы 2018, прогноз: участники форума в Давосе ждут усиления влияния РФ в случае победы Путина

Москва, 24 января. В случае победу действующего президента и кандидата Владимира Путина на выборах в 2018 году Россия усилит свое влияние на международной арене, считают участники Всемирного экономического форума в Давосе.

Согласно проведенному среди них опросу, такое мнение высказали 68% респондентов. В свою очередь около 25% участников форума считают, что влияние РФ при избрании Путина на новый президентский срок е изменится, пишет РИА Новости.

Участниками опроса в числе прочих стали глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и глава ВТБ Андрей Костин. Они отметили популярность Путина и позитивные изменения, произошедшие в стране благодаря ему.

Костин также пояснил, что, по его мнению, в случае победы Путина на выборах Россия сможет укрепить свои позиции на международной арене за счет того, что основой политического курса станет не конфронтация с западными партнерами, а кооперация и укрепление экономических и политических связей.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них в качестве кандидата-самовыдвиженца. В понедельник в избирательном штабе Путина сообщили, что сбор подписей в его поддержку закончен. Российского лидера автографами поддержали свыше 1,6 миллиона граждан.