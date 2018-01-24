Курды SDF заявили об уничтожении четырех танков Турции в Африне

Африн, 24 января. Курды заявили о новых потерях армии Турции на севере сирийской провинции Алеппо.

По сообщению пресс-службы проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), курдским ополченцам удалось подбить не менее четырех танков Вооруженных сил Турции. Столкновения происходили в районе Раджу и населенного пункта Азаз, который расположен в 20 километрах от города Африн. Курды подчеркивают, что ополченцам удалось «заставить противника отступить».

В заявлении отмечается, что курды убили 37 военнослужащих армии Турции. В свою очередь Анкара сообщила о ликвидации 260 курдских ополченцев за время проведения операции «Оливковая ветвь».

Военная операция на севере Сирии началась в субботу и стала ответом на провокацию США, которые заявили о намерении создать на границе Турции формирование «пограничные силы безопасности». Анкара сообщила о недопустимости создания у границ страны «новой террористической армии».