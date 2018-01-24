Выборы президента 2018: ЦИК рассмотрит все поступившие обращения и жалобы

Москва, 24 января. Рабочая группа ЦИК Российской Федерации готова рассмотреть все обращения и жалобы, поступившие в ведомство с начала избирательной кампании. Об этом заявила в среду глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Я давала поручение, чтобы провести расширенную рабочую группу ЦИК. И в рамках этой рабочей группы… мы собрали еще обращения... Ни одной жалобы, которая бы касалась деятельности ЦИК, нет», — подчеркнула она.

По словам Памфиловой, были сформированы две группы обращений, которые касаются сбора подписей и информирования о выборах. Все они будут внимательно изучены.

«Ни одно сообщение не уйдет в песок», — добавила глава Центральной избирательной комиссии РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центризбирком России готов рассмотреть жалобы кандидатов в президенты страны на незаконную агитацию.

Как сообщало издание «Ридус», в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в выборах-2018, было собрано более 1,6 миллиона подписей.