Киев, 24 января. Участник минских переговоров от Киева бросил свой дипломатический паспорт в лицо главе МИД Украины Павлу Климкину. Журналист Дмитрий Гордон в эфире NewsOne рассказал, каким унижениям подвергаются украинские дипломаты.

Украина не компенсирует членам контактной группы на переговорах в Минске расходы на дорогу и проживание — все расходы дипломатов исключительно за свой счет. По мнению Дмитрия Гордона, Киев таким образом показывает абсолютную неизаинтересованность в переговорах.

«Это что у нас такое государство, оно так ведет мирные переговоры, что не в состоянии переговорщиков снарядить? Роман Бессмертный рассказывал об унижениях, которым подвергаются наши дипломаты там своими же. Один бросил в лицо главе МИД Украины Павлу Климкину свой дипломатический паспорт от унижения. Это что, наше государство так заинтересовано в переговорах минских?» — сказал Гордон.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года украинские власти начали силовую операцию на востоке страны против республик ДНР и ЛНР. Урегулированием кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и на уровне лидеров стран «нормандского формата».