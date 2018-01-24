«Госпожа Ляшко»: лидера Радикальной партии в ПАСЕ представили как женщину

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Страсбург, 24 января. Депутат Верховной рады Олег Ляшко был представлен в Парламентской ассамблее Совета Европы как женщина. Об этом сообщил украинский журналист Руслан Коцаба, присутствовавший на заседании ПАСЕ в Страсбурге.

«Выступал радикал Олежик Ляшко. Прикольно, что представляли его как «госпожа Ляшко», а еще мне очень понравилось, что после его дешевой и неискренней патетики только один-единственный человек в зале ПАСЕ аплодировал — это была Ира Геращенко», — написал Коцаба на своей странице в Facebook.

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой принял участие в заседании рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ в Страсбурге. Однако в работе ассамблеи, как и предыдущие три года, российская делегация не участвует. Российские депутаты были лишены права голоса и других полномочий после воссоединения Крыма с Россией. В конце июня 2017 года Москва заявила, что намерена приостановить выплаты в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права делегации не будут восстановлены в полном объеме.

После заседания комиссии по гармонизации органов Совета Европы Толстой заявил, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда. Вице-спикер подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией — «это исторический факт».