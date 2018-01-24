Глава ВТБ заявил, что Запад развязал против России «экономическую войну»

Давос, 24 января. В настоящее время страны Запада активно используют санкционную политику, стремясь затормозить развитие России и пытаясь уменьшить влияние нашей страны в мире, заявил в ходе делового завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Внешторгбанка Андрей Костин. Фактически, отметил Костин, против России ведется экономическая война.

«Они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, — заявил российский банкир. — Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт».

Костин подчеркнул, что санкции Запада являются «крайне полномасштабной атакой на Россию», в ходе которой большое давление оказывается на российское общество и российскую экономику.

«Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно», — приводит РИА Новости слова главы ВТБ

Напомним, незадолго до Нового года президент России Владимир Путин отмечал, что новые санкции со стороны Евросоюза не могут не сказаться на отношениях России со странами Европы.