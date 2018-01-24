Назван самый продаваемый смартфон в мире

Вашингтон, 24 января. Специалисты независимой аналитической компании Canalys проанализировали рынок смартфонов и назвали самый продаваемый телефон в мире.

В ходе анализа оказалось, что самым продаваемым смартфоном стал iPhone X американской корпорации Apple.

«Яблочная» компания в четвертом квартале минувшего года поставила в продажу 29 млн девайсов.

Отмечается, что в конце ноября и в декабре прошлого года американская корпорация достигла огромного роста производства смартфонов.

Как отметил эксперт Бэн Стэнтон, компания не только удовлетворила востребованность на свой флагманский продукт, но сумела ее повысить, передает телеканал «360».

Многие специалисты отмечают, что популярность новой модели iPhone объясняется двумя вещами. Во-первых, приобретая смартфон, было достаточно просто оформить кредит.

Во-вторых, была запущена программа по обмену предыдущих моделей на iPhone X. В связи с акцией владельцы старых девайсов могли получить скидку на новый телефон.

Впрочем, в Apple в настоящее время официально не объявили о результатах квартальных продаж.