Татьянин день — 2018: народные традиции, приметы и привороты, праздник студентов

Православные, живущие по юлианскому календарю, а также российские студенты и все Татьяны готовятся отметить один из любимых народно-христианских праздников — Татьянин день.

Когда отмечается Татьянин день

Татьянин день, которые христиане отмечают в память о мученической кончине святой Татьяны, приходится на 12 января. 12 января 2018 года праздник отметили христианские конфессии, живущие по григорианскому и совпадающему с ним новоюлианскому календарю. Русская православная церковь, как известно, живет с двухнедельным «отставанием» от современного календаря. Поэтому в XXI веке в России Татьянин день отмечают 25 января.

Кто такая святая Татьяна

Татьяна Римская — это почитаемая в христианском мире святая. Она жила в III веке в Риме, которым тогда правил император Александр Север. Официальной религией в Риме было язычество, христианство же сурово преследовалось. Тем не менее, новое вероучение постепенно распространялось, в том числе христианство нередко исповедовали в достаточно богатых и уважаемых семьях.

В одной из таких семей и выросла Татьяна, ее отец ненавидел язычество и привил дочери нетерпимость по отношению к языческим символам. Татьяна с пылом, свойственным молодости, даже превзошла в христианском рвении своего отца. Согласно преданию, девушка собственноручно пыталась громить языческие храмы и уничтожала произведения искусства, связанные с греческой и римской мифологией. Вообще многие из описаний чудес, связанных с именем этой святой, повествуют об уничтожении по божьей воле различных древнегреческих и древнеримских храмов и статуй.

За это Татьяна была арестована, девушку подвергали различным истязаниям, ее бросали на съедение хищникам, остригли наголо и заперли в храме Зевса, но все эти мучения не смогли сломить ее дух.

Тогда император приказал казнить Татьяну, которая была обезглавлена вместе со своим отцом. Это горестное событие произошло 12 января 226 года.

Святая Татьяна как раннехристианская мученица почитается и православной, и католической церквями, однако в основном ее чтят восточные христиане. Имя Татьяна принято считать русским, и оно широко распространено среди славянских народов.

День российского студенчества

Татьянин день стал Днем российского студенчества в связи с тем, что к этому празднику было приурочено открытие Московского университета (современный МГУ).

Это произошло 12 января 1755 года. Именно в Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала знаменитый указ об открытии Московского университета. Это учебное заведение быстро стало центром русской научной мысли, культуры, искусства и студенческого свободолюбия. В университете еще при Елизавете появилась знаменитая домовая церковь святой Татьяны. С тех пор эта святая считается покровительницей и заступницей российских студентов, которые всегда массово и весело отмечали Татьянин день. Позже к бурному отмечанию Татьянина дня присоединились и преподаватели.

Татьянин день широко отмечался в университетско-профессорско-студенческой среде вплоть до Октябрьской революции. В годы советской власти праздник попал под запрет как религиозный пережиток.

Татьянин день как праздник студентов вернулся в Россию только после распада СССР в 1990-е годы. (Традиция отмечать Татьянин день как неофициальный праздник всех Татьян сохранялась и в советские годы).

В 1995 году в МГУ был восстановлен храм в память святой Татьяны, а с 2005 года 25 января — Татьянин день — стал официальным Днем российского студенчества. В этот день в российских высших учебных заведениях проводятся праздничные мероприятия, а вечером студенты и преподаватели отмечают праздник в неформальной обстановке.

Народные традиции в Татьянин день

На Руси Татьянин день считался женским праздником. Этот день именовали Бабий кут (закуток), в честь места у печки, которое было закреплено за женщинами.

На Татьянин день женщины в селах пекли ритуальные ковриги в виде солнца (в честь того, что день в конце января уже начинает прибавляться).

Для Татьянина дня у незамужних девушек были в ходу специальные обряды, которые, как считалось, могли помочь приворожить любимого. Девушки прятали в жилищах тех, кто им нравился, самодельные метелочки из перьев и тряпочек. Считалось, что, если молодой человек найдет такую метелочку, он сразу полюбит красавицу, которая подбросила ему этот амулет.

Практиковался и другой приворот: девушка старалась незаметно засунуть метелочку-амулет в карман понравившегося молодого человека, если это удавалось, считалось, что избранник скоро зашлет сватов.

На Татьянин день в деревнях было принято мытье (стирка) половиков. Это был целый обряд. Девушки, надев свои лучшие одежды, мыли и чистили половики на реке на виду у всей деревни. Чистые половики потом гордо несли домой. Если парень вызывался помочь красавице донести до дома чистые половики, считалось, что он скоро зашлет сватов.

Мытые половики было принято развешивать на изгородях, чтобы прохожие и односельчане видели, какие домовитые и хозяйственные женщины тут живут.

Вообще Татьяна по народному представлению — женщина крайне хозяйственная и к тому же пригожая и с хорошим характером. Считалось, что девочки, родившиеся в Татьянин день, призваны стать отличными хозяйками и хорошими женами.

В народе говорили: