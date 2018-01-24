В Турции арестовано 24 человека за высказывания против военной операции в Сирии

Анкара, 24 января. В Турции прошла волна арестов противников проведения операции «Оливковая ветвь» в курдском кантоне Африн.

Источники в Анкаре сообщили, что правоохранительные органы Турции провели аресты 24 человек за высказывания в социальных сетях против проведения военной операции «Оливковая ветвь» в сирийской провинции Алеппо. В целом ордеры на арест были выданы на имена более чем 50 человек, большая часть из них является журналистами.

Одна из задержанных, журналистка Диярбакыра Нурджан Байсал, заявила, что сторонники операции являются «истеричками воинственной пропаганды».

Ранее сообщалось, что Анкара начала операцию против курдов в кантоне Африн после американской провокации. Вашингтон сообщил о намерении создать на границе Сирии и Турции «пограничные силы безопасности» из курдских вооруженных формирований, которые в Анкаре считаются террористическими.