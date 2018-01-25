Сирия возвращает детям право на детство: интервью с сотрудниками класса психологической помощи в Хомсе

В Центре компьютерных технологий в районе Аль Баба Омар города Хомс, где был создан лагерь для беженцев, действует класс психологической помощи детям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. ФАН выяснил, как сотрудники Центра возвращают детям отнятое боевиками детство.

Тренер волонтеров по оказанию психологической помощи Умайма Бадур рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, с какими проблемами сотрудники Центра сталкиваются при общении с детьми из семей беженцев:

«Мы пытаемся поддержать детей, которые бежали из районов боевых действий. Я подготавливаю волонтеров, которые в дальнейшем занимаются с детьми и оказывают им психологическую помощь. Одна из самых больших травм у детей — это увиденное ими насилие, моральное или физическое, убийства, разруха. Мы пытаемся всеми способами добиться от них адекватной реакции после всех тех неадекватных вещей, которые произошли на глазах у этих детей. Мы даем им упражнения и задачи для того, чтобы помочь этим детям, обучаем волонтеров, как работать с особыми случаями — все это для того, чтобы вернуть этих детей обратно в детство, без которого их оставила война».

Умайма Бадур занимается исключительно подготовкой волонтеров и сама не контактирует с детьми, в отличие от другой собеседницы корреспондента ФАН — Нур, которая работает уже непосредственно с самим детьми. По ее словам, среди детей беженцев самым распространенным симптомом является резкое взросление: