Мы выстоим: россияне отреагировали на новые запреты МОК атлетам и болельщикам из РФ

Москва, 24 января. В преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, Международный олимпийский комитет не допустил к участию в соревнованиях ведущих российских спортсменов, а также запретил болельщикам проносить на трибуны триколор.

Россияне не могли остаться равнодушными к новым санкциям МОК. Сеть заполнили самые разные предложения: от призывов игнорировать Игры и размышлений о политизированности спортивного события до идеи ехать на Олимпиаду с советским флагом.

«Олимпийское движение предано, растоптано и дискредитировано», — написал в Twitter Юрий Владимирович.

«Запад еще раз доказал, что демократия — это всего лишь надувная кукла в виде статуи Свободы. Название есть, а свободы нет, не говоря уже о справедливости. Разве может быть демократия несправедливой?» — задался вопросом пользователь под ником Живчик.

Запад еще раз доказал, что демократия - это всего лишь надувная кукла в виде статуи Свободы. Название есть, а свободы нет, не говоря уже о справедливости. Разве может быть демократия несправедливой? — Живчик (@andrey_simachev) January 24, 2018

«Олимпиады не будет. Будем всемирный спектакль где собираются публично унижать Россию, чтобы она отказалась от своего государственного курса», — констатировал Олег Шахов.

Более оптимистично на ситуацию посмотрела Марго Матвеева. Назвав происходящее «хорошо спонсированной операцией против России», она призвала соотечественников не сдаваться.

«Ничего личного, просто политика!!! Люди, будьте бдительны! Пройдет олимпиада, пройдут выборы! Мы выстоим! А они зубы обломают!!!» — написала она.

Не поддалась панике и пользователь под ником Милена. Она обратила внимание на то, что меры, предпринимаемые МОК, невыгодны в первую очередь организаторам Олимпиады. В ответ на санкции Международного олимпийского комитета она предложила не покупать трансляцию Игр.

«Трансляцию не надо покупать, когда МОК начнёт терять деньги, они начнут задумываться. Хоккейную аудиторию они уже потеряли, теперь минус биатлонная, а она у нас самая большая в мире. Спонсорам это не понравится», — отметила Милена.

Трансляцию не надо покупать, когда МОК начнёт терять деньги, они начнут задумываться. Хоккейную аудиторию они уже потеряли, теперь минус биатлонная, а она у нас самая большая в мире. Спонсорам это не понравится. — Milena (@Elena04203593) January 24, 2018

Павел в свою очередь решил поддержать российских спортсменов:

«Очень жаль наших спортсменов. Хотелось бы что бы государство поддержало их», — написал он.

А пользователь под ником Голос Мордора предположил, что ничем не аргументированный запрет МОК на участие в Олимпиаде российских спортсменов отчасти обусловлен желанием ряда государств заявить о том, якобы «эти русские без допинга ничего не могут».

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет запретил российской сборной участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане, отметив, что ряд спортсменов из РФ смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, несмотря на такое решение МОК, Россия не станет бойкотировать Игры и поддержит своих спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Ранее в связи с последними заявлениями Международного олимпийского комитета пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не употреблять слово «бойкот» по поводу участия россиян в соревнованиях и отметил, что важно продолжать диалог с МОК.