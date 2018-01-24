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Выборы 2018
Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018
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    Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018

    15:10  24 Января 2018  /обновлено: 15:12  24 Января 2018
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    Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018

    На следующей неделе предвыборная президентская гонка в России пройдет важный контрольный пункт — для продолжения участия в ней зарегистрировавшиеся кандидаты должны предоставить в ЦИК собранные ими подписные листы.

    Прописанная в законе процедура предполагает, что подписи должны быть поданы в Центральную избирательную комиссию не позднее 18 часов 2 февраля 2018 года. Однако уже сейчас можно оценить предварительные результаты сбора подписей кандидатами.

    Пятнадцать дошедших

    По состоянию на 24 января 2018 года, в предвыборной гонке осталось всего 15 кандидатов, хотя в ЦИК подавали документы 36 участников. Отказ в регистрации кандидатов имел различную природу у каждого из них, но в основном был связан с нарушениями процедурного характера. Это были, например, ошибки в организации предвыборных съездов партий или при проведении собраний инициативных групп избирателей, а также несоблюдение требований действующего законодательства при заполнении документов о выдвижении. Кроме того, у двух выдвигавшихся кандидатов были выявлены непогашенные судимости.

    Из 15 зарегистрированных кандидатов ситуация со сбором подписей тоже различна и определяется действующим законодательством. Два кандидата, Владимир Жириновский и Павел Грудинин, освобождены по закону от этого этапа предвыборного марафона. Связано это с тем, что их кандидатуры поданы в ЦИК от парламентских партий, имеющих свои фракции в Государственной Думе, — ЛДПР и КПРФ. Не требуется даже участие кандидатов в соответствующих партиях — так, Павел Грудинин не является коммунистом, а просто выдвинут на соответствующем партийном съезде Компартии.

    У оставшихся 13 кандидатов задача по сбору подписей также различна. 11 из них выдвинуты на съездах различных политических партий, не представленных в Госдуме. Для этих кандидатов подписная планка установлена на уровне 100.000 подписей, при этом на долю одного субъекта Российской Федерации должно приходится не более 2,5 тысячи подписей.

    Ну и, наконец, самая сложная задача поставлена кандидатам-самовыдвиженцам — действующему президенту Владимиру Путину и костромскому изобретателю Владимиру Михайлову. По закону они должны собрать не менее 300.000 подписей избирателей, при этом обеспечив не более 7,5 тысяч подписей от каждого из регионов.

    Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018

    Предварительные итоги — аутсайдеры

    Как нетрудно посчитать, задача по сбору подписей в указанном варианте отнюдь не столь тривиальна, как это может показаться. В Российской Федерации имеются 85 отдельных субъектов — областей, краев, городов, — каждый из которых может дать не более 2,5 тысяч итоговых подписей в копилку кандидата (7,5 тысяч для самовыдвиженцев). Таким образом, любому кандидату надо вести сбор подписей минимум в 40–50 регионах — в противном случае он просто не сможет обеспечить определенного по закону количества подписей.

    К сожалению, отнюдь не все кандидаты серьезно относятся к столь непростому вопросу. Так, у самовыдвиженца Владимира Михайлова, несмотря на установленную законом планку в 300.000 подписей, по состоянию на 22 января было в активе лишь 5 тысяч подписей, а созданная им сеть подписных пунктов была явна недостаточна и по количеству, и по региональному охвату. Столь же печально обстоят дела и у кандидата Ирины Волынец, зарегистрированной в качестве кандидата от Народной партии России. Итоговые документы по Волынец были утверждены в ЦИК только 17 января 2018 года, в связи с чем ее сбор подписей только стартовал.

    Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018

    Еще несколько кандидатов лишь приблизились или чуть перешли заветный Рубикон в 50 тысяч подписей, который символизирует половину от необходимого количества для кандидатов, утвержденных на съездах политических партий. Так, представительница «Партии зеленых» Эльвира Агурбаш сообщила, что в ее активе — 35.000 подписей, а кандидат от партии «РОТ ФРОНТ» крановщица Наталья Лисицина 19 января сделала заявление, что ее избирательный штаб «собрал уже более половины необходимых подписей», осуществляя сбор в 51 регионе.

    Чуть лучше обстоят дела у еще одного кандидата от «прекрасной половины» российских граждан — Екатерины Гордон, выдвинутой от «Партии добрых дел». По состоянию на 20 января, представители ее предвыборного штаба сообщили о 55.000 готовых подписях, уточнив, что сбор ведется в добровольцами во многих регионах страны.

    Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018

    У кого все еще может получиться

    Следующая группа кандидатов к настоящему моменту уже максимально приблизилась к цели в 100.000 подписей, собрав значительно больше половины, а то и сообщив о достижении заветного рубежа.

    Так, в своей копилке числит 70.000 подписей Станислав Полищук, баллотировавшийся от «Партии социальных реформ» и осуществляющий сбор в 45 регионах. На пресс-конференции, прошедшей 19 января, озвучил предварительные итоги по сбору подписных листов и Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), сообщивший, что его представителями собрано 75.317 подписей в 56 регионах России.

    Еще пять кандидатов, по их мнению, окончательно «выполнили план» по сбору электоральной поддержки. Первыми об этом объявили в предвыборном штабе партии «Яблоко», сообщив 17 января, что они собрали 105.000 подписей в поддержку своего кандидата Григория Явлинского. На следующий день, 18 января, заявил о своем успехе уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, выдвинутый российской «Партией роста»: его штабы собрали 101.754 подписи. Днем позже о выполнении нормы по сбору подписных листов сообщил кандидат от «Монархической партии России» Антон Баков, заявивший, что его волонтеры получили 120.000 подписей граждан в 70 регионах страны.

    Еще два кандидата объявили об успешных результатах в один день, 22 января. Это Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива» и собравшая 101.008 подписей, и представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, который заявил, что собрал аж 170.000 подписей в свою поддержку.

    Президент вне конкуренции: предварительный итог сбора подписей на выборах-2018

    Самое сложное задание

    Однако наиболее сложную задачу пришлось решать предвыборным штабам кандидата в президенты Владимира Путина. Так как действующий глава государства пошел по наиболее затратному пути кандидата-самовыдвиженца, в его задачу входил сбор минимум 300.000 подписей в свою поддержку. Сбор подписей проводился штабами кандидата во всех 85 регионах России, работали 625 точек в 267 населенных пунктах.

    Столь всеобщий охват дал свой результат — требуемое количество подписей в поддержку Владимира Путина было обеспечено еще в первую неделю сбора. К 19 января сбор подписей в поддержку действующего президента было решено прекратить в связи с тем, что в его поддержку было подано свыше 1,5 млн подписных листов со всей России.

    В ближайшее время мы станем свидетелями подачи собранных подписей в Центральную избирательную комиссию. Скорее всего, большая часть этой громадной работы будет рутинно учтена и принята в ЦИК — кандидатам позволят вести предвыборную агитацию и следовать дальше по пути к их цели.

    Однако надо понимать, что, скорее всего, часть кандидатов может и не справиться со сбором подписей — после отбраковки некоторого количества подписных листов ЦИК может уменьшить озвученные кандидатами и их штабами цифры в их поддержку.

    Впрочем, все это станет известно лишь после 2 февраля 2018 года. А пока можно лишь пожелать кандидатам с честью завершить этот важный этап предвыборной гонки.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Анпилогов
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    #путин #выборы-2018
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