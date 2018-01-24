Научный центр Алмазова подготовит на своей базе «врачей будущего» для России

В петербургском Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова по личному поручению президента Владимира Путина и правительства России с этого года начинается образовательный эксперимент по подготовке врачей нового уровня. Почему педагоги и ученые называют этот пилотный проект историческим событием, и какие специалисты в ближайшие пять лет появятся в стране благодаря ему — в материале Федерального агентства новостей.

Летом 2018 года ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России начнет прием школьников на экспериментальную образовательную программу по специальности «лечебное дело». К традиционной базе медицинского образования преподаватели ведущих российских научно-образовательных учреждений добавят междисциплинарные знания по биомедицине, генной инженерии, вычислительной медицине, телемедицине, трансляционной медицине, информационным технологиям.

«Объем знаний в медицине, необходимый современному врачу, удваивается каждые шесть месяцев, — говорит Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова. — Человек учится шесть и более лет, но на выходе из вуза — это уже врач прошлого. Нам нужны новые компетенции для врача, должны появиться новые специальности, новая парадигма медицинской помощи.

Какой мы хотим видеть современную медицинскую помощь? Чтоб человек попадал в медицинский центр, и там, на месте, проводились все необходимые исследования, лечебная диагностика, там же печатались для него органы и изготавливались протезы по самым передовым технологиям. Через пять лет мы должны выпустить поколение совершенно иных врачей».

Для подготовки «врачей будущего», которые свободно ориентировались бы сразу во многих областях науки, смежных с медициной, НМИЦ им. В.А. Алмазова привлекает ученых и преподавателей ведущих петербургских вузов. Свои программы в поддержку эксперимента готовят университет физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта, ЛЭТИ, Политехнический университет, Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, химико-фармацевтическая академия.

«Мы — не еще один вуз, — подчеркивает Евгений Шляхто. — У нас есть поручение президента о подготовке нового типа врача, и вопрос стоит об интеграции образования и науки. Нам понятно, что подготовить современного специалиста в одном образовательном учреждении невозможно, поэтому мы привлекаем для этого кластер, в основе которого будет научная база».

Сейчас целое сообщество петербургских педагогов, ученых и медицинских специалистов продумывают, как на площадке НМИЦ им. В.А. Алмазова соединить науку и образовательную систему так, чтобы студенты успевали получать не только традиционные знания, но и оказывались в курсе современных исследований и открытий, погружались в клиническую практическую работу и вели научные исследования по ходу учебы.

«Мы сделаем акцент на проблемном обучении в команде — то есть решении медицинских сложных случаев и проблем, — рассказывает Елена Пармон, директор Института медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова. — Также на научной составляющей, чтобы вырастить способных к аналитике врачей. Мы хотим, чтобы они имели представление обо всех современных направлениях медицины и в дальнейшем выбрали любую специализацию. Мы используем мировые принципы обучения врачей будущего: небольшие группы по семь-восемь человек, систему наставничества и профессионального кураторства».

Предполагается, что первыми желающими попасть в ряды студентов нового учебного заведения станут ученики подшефных Центру петербургских школ.

Сейчас на базе центра с основами медицинской науки, основами первой помощи, новыми достижениями и направлениями медицины знакомятся школьники четырех школ Петербурга. В Институте медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова 15 кафедр, на которых преподают 500 сотрудников Центра – педагогов и одновременно постоянно практикующих специалистов.

По программам высшего послевузовского и дополнительного профессионального образования в Центре учатся 2000 медицинских работников. Сюда приезжают учиться из всех регионов страны, особенно заинтересованы в этой учебной площадке специалисты сосудистых и перинатальных центров России. В 2015 году в Центре был создан первый в стране медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина» с участием научных организаций, вузов и производственных компаний.

Сейчас силу объединения образования и научного кластера используют в Центре для «реального прорыва в подготовке кадров нового типа», как говорят главы НМИЦ им. В.А. Алмазова и их коллеги из петербургских вузов. Прием на обучение врачей будущего начнется летом 2018 года после получения необходимых лицензий на преподавание. В первую волну попадут предположительно 100-120 студентов, а далее научное учреждение получит возможность самостоятельно устанавливать квоту на подготовку врачей будущего.