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Научный центр Алмазова подготовит на своей базе «врачей будущего» для России
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    Научный центр Алмазова подготовит на своей базе «врачей будущего» для России

    14:05  24 Января 2018
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    Научный центр Алмазова подготовит на своей базе «врачей будущего» для России

    В петербургском Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова по личному поручению президента Владимира Путина и правительства России с этого года начинается образовательный эксперимент по подготовке врачей нового уровня. Почему педагоги и ученые называют этот пилотный проект историческим событием, и какие специалисты в ближайшие пять лет появятся в стране благодаря ему — в материале Федерального агентства новостей.

    Летом 2018 года ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России начнет прием школьников на экспериментальную образовательную программу по специальности «лечебное дело». К традиционной базе медицинского образования преподаватели ведущих российских научно-образовательных учреждений добавят междисциплинарные знания по биомедицине, генной инженерии, вычислительной медицине, телемедицине, трансляционной медицине, информационным технологиям.

    «Объем знаний в медицине, необходимый современному врачу, удваивается каждые шесть месяцев, — говорит Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова. — Человек учится шесть и более лет, но на выходе из вуза — это уже врач прошлого. Нам нужны новые компетенции для врача, должны появиться новые специальности, новая парадигма медицинской помощи.

    Какой мы хотим видеть современную медицинскую помощь? Чтоб человек попадал в медицинский центр, и там, на месте, проводились все необходимые исследования, лечебная диагностика, там же печатались для него органы и изготавливались протезы по самым передовым технологиям. Через пять лет мы должны выпустить поколение совершенно иных врачей».

    Научный центр Алмазова подготовит на своей базе «врачей будущего» для России

    Для подготовки «врачей будущего», которые свободно ориентировались бы сразу во многих областях науки, смежных с медициной, НМИЦ им. В.А. Алмазова привлекает ученых и преподавателей ведущих петербургских вузов. Свои программы в поддержку эксперимента готовят университет физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта, ЛЭТИ, Политехнический университет, Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, химико-фармацевтическая академия.

    «Мы — не еще один вуз, — подчеркивает Евгений Шляхто. — У нас есть поручение президента о подготовке нового типа врача, и вопрос стоит об интеграции образования и науки. Нам понятно, что подготовить современного специалиста в одном образовательном учреждении невозможно, поэтому мы привлекаем для этого кластер, в основе которого будет научная база».

    Сейчас целое сообщество петербургских педагогов, ученых и медицинских специалистов продумывают, как на площадке НМИЦ им. В.А. Алмазова соединить науку и образовательную систему так, чтобы студенты успевали получать не только традиционные знания, но и оказывались в курсе современных исследований и открытий, погружались в клиническую практическую работу и вели научные исследования по ходу учебы.

    «Мы сделаем акцент на проблемном обучении в команде — то есть решении медицинских сложных случаев и проблем,  — рассказывает Елена Пармон, директор Института медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова. — Также на научной составляющей, чтобы вырастить способных к аналитике врачей. Мы хотим, чтобы они имели представление обо всех современных направлениях медицины и в дальнейшем выбрали любую специализацию. Мы используем мировые принципы обучения врачей будущего: небольшие группы по семь-восемь человек, систему наставничества и профессионального кураторства».

    Научный центр Алмазова подготовит на своей базе «врачей будущего» для России

    Предполагается, что первыми желающими попасть в ряды студентов нового учебного заведения станут ученики подшефных Центру петербургских школ.

    Сейчас на базе центра с основами медицинской науки, основами первой помощи, новыми достижениями и направлениями медицины знакомятся школьники четырех школ Петербурга. В Институте медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова 15 кафедр, на которых преподают 500 сотрудников Центра – педагогов и одновременно постоянно практикующих специалистов.

    По программам высшего послевузовского и дополнительного профессионального образования в Центре учатся 2000 медицинских работников. Сюда приезжают учиться из всех регионов страны, особенно заинтересованы в этой учебной площадке специалисты сосудистых и перинатальных центров России. В 2015 году в Центре был создан первый в стране медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина» с участием научных организаций, вузов и производственных компаний.

    Сейчас силу объединения образования и научного кластера используют в Центре для «реального прорыва в подготовке кадров нового типа», как говорят главы НМИЦ им. В.А. Алмазова и их коллеги из петербургских вузов. Прием на обучение врачей будущего начнется летом 2018 года после получения необходимых лицензий на преподавание. В первую волну попадут предположительно 100-120 студентов, а далее научное учреждение получит возможность самостоятельно устанавливать квоту на подготовку врачей будущего.

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    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #медицина #общество #здравоохранение #центр алмазова
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