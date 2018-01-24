Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

Сирия, 24 января. ВВС Турции наносят удары по позициям SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска, при взрыве в Даръа пострадали двое боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, поддерживают операцию САА против ИГ1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Идлибе.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного боевика убитым и двух ранеными в Даръа.

Провинция Дамаск

Радикальные группировки снова открыли огонь по сирийской столице, передает информагентство Almanar News. Ранее боевики обстреляли христианский квартал Дамаска, в результате чего погибло девять человек, а ранения получили, по разным данным, от восьми до 21 мирного жителя города.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в городе Хараста, пишет Almanar News. Напомним, правительственным войскам удалось деблокировать стратегически важный склад военной техники, находящийся в поселении. Сейчас армия САР расширяет коридоры снабжения базы.

Провинция Алеппо

ВВС Турции наносят удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в северной части провинции Алеппо. Военный источник передает в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что турецкие самолеты атакуют опорные пункты курдских отрядов ополчения недалеко от деревни Аль Уаста и в окрестностях населенного пункта Африн. По данным автора публикации, с начала операции против «демократической армии» турецкая авиация уничтожила 260 вражеских целей.

Минометные снаряды, выпущенные боевиками радикальных формирований, упали на одной из улиц административного центра провинции, сообщает Almanar News. Информации о пострадавших мирных жителях не поступало.

Провинция Даръа

В деревне Аль-Малиха на востоке провинции Даръа прогремел взрыв, передает Almanar News. В результате происшествия двое боевиков Сирийской свободной армии (ССА) получили ранения.

В северо-западной части региона неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии», пишет информационное агентство Almanar News.

Ранее сообщалось, что на западе провинции Даръа отмечаются перестрелки между ССА и Сирийской арабской армией (САА). Данных о потерях сторон до сих пор не поступало.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы Абу Духур, передает в Telegram (@EMCnewscenter1) местный источник. Также российская авиация атакует позиции радикальных исламистов недалеко от поселений Кафр Амим и Серакиб. Ранее сообщалось, что в ходе одного из боевых вылетов точный удар ВКС РФ уничтожил 10 террористов и несколько единиц военной техники коалиции «Тахрир аш-Шам».

Российские летчики обеспечивают продвижение в регионе Сирийской арабской армии (САА). По данным местных СМИ, солдаты правительственных войск САР ведут обстрел укрепрайонов «Ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура.

Провинция Хама

Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Халфая, продолжают вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков радикальных формирований. По сведениям военного Telegram-канала (@EMCnewscenter1), интенсивному обстрелу со стороны САА подвергаются позиции исламистов недалеко от Аль-Латамины.

Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Хамы войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось выбить террористов «Исламского государства» из населенного пункта Абу-Харик.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)