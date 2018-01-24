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Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска
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    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    16:30  24 Января 2018
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    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    Сирия, 24 января. ВВС Турции наносят удары по позициям SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска, при взрыве в Даръа пострадали двое боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, поддерживают операцию САА против ИГ1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Идлибе.

    «Исламское государство»1: теряет позиции в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного боевика убитым и двух ранеными в Даръа.

    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    Радикальные группировки снова открыли огонь по сирийской столице, передает информагентство Almanar News. Ранее боевики обстреляли христианский квартал Дамаска, в результате чего погибло девять человек, а ранения получили, по разным данным, от восьми до 21 мирного жителя города.

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в городе Хараста, пишет Almanar News. Напомним, правительственным войскам удалось деблокировать стратегически важный склад военной техники, находящийся в поселении. Сейчас армия САР расширяет коридоры снабжения базы.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    ВВС Турции наносят удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в северной части провинции Алеппо. Военный источник передает в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что турецкие самолеты атакуют опорные пункты курдских отрядов ополчения недалеко от деревни Аль Уаста и в окрестностях населенного пункта Африн. По данным автора публикации, с начала операции против «демократической армии» турецкая авиация уничтожила 260 вражеских целей.

    Минометные снаряды, выпущенные боевиками радикальных формирований, упали на одной из улиц административного центра провинции, сообщает Almanar News. Информации о пострадавших мирных жителях не поступало.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    В деревне Аль-Малиха на востоке провинции Даръа прогремел взрыв, передает Almanar News. В результате происшествия двое боевиков Сирийской свободной армии (ССА) получили ранения.

    В северо-западной части региона неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии», пишет информационное агентство Almanar News.

    Ранее сообщалось, что на западе провинции Даръа отмечаются перестрелки между ССА и Сирийской арабской армией (САА). Данных о потерях сторон до сих пор не поступало.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы Абу Духур, передает в Telegram (@EMCnewscenter1) местный источник. Также российская авиация атакует позиции радикальных исламистов недалеко от поселений Кафр Амим и Серакиб. Ранее сообщалось, что в ходе одного из боевых вылетов точный удар ВКС РФ уничтожил 10 террористов и несколько единиц военной техники коалиции «Тахрир аш-Шам».

    Российские летчики обеспечивают продвижение в регионе Сирийской арабской армии (САА). По данным местных СМИ, солдаты правительственных войск САР ведут обстрел укрепрайонов «Ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура.

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска

    Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе населенного пункта Халфая, продолжают вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков радикальных формирований. По сведениям военного Telegram-канала (@EMCnewscenter1), интенсивному обстрелу со стороны САА подвергаются позиции исламистов недалеко от Аль-Латамины.

    Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Хамы войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось выбить террористов «Исламского государства» из населенного пункта Абу-Харик.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #хама #вкс рф #курды #саа #идлиб #даръа #сса #джебхат ан-нусра #африн #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска
    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо
    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 24 января 06.00: протурецкие группировки атакуют SDF в Алеппо, в Латакии уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
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