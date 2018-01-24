Путин посетил музей Высоцкого на Таганке

Москва, 24 января. Музей Владимира Высоцкого на Таганке посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. 25 января поэту и актеру могло бы исполниться 80 лет.

Как стало известно, российский лидер побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссер которой сын Высоцкого Никита, познакомился с планами реставрации музея, а также осмотрел экспозицию, посвященную этапам творчества и жизни Владимира Семеновича, и его кабинет.

Отметим, что директором музея работает сын Высоцкого Никита. К 80-летнему юбилею легендарного автора-исполнителя песен в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».

Напомним, сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач внутренней политики России. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в Ленобласти был воссоздан музей «Дом авиаторов».