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Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
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    Путин посетил музей Высоцкого на Таганке

    14:45  24 Января 2018
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    Путин посетил музей Высоцкого на Таганке

    Москва, 24 января. Музей Владимира Высоцкого на Таганке посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. 25 января поэту и актеру могло бы исполниться 80 лет.

    Как стало известно, российский лидер побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссер которой сын Высоцкого Никита, познакомился с планами реставрации музея, а также осмотрел экспозицию, посвященную этапам творчества и жизни Владимира Семеновича, и его кабинет.

    Отметим, что директором музея работает сын Высоцкого Никита. К 80-летнему юбилею легендарного автора-исполнителя песен в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».

    Путин посетил музей Высоцкого на Таганке

    Напомним, сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач внутренней политики России. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в Ленобласти был воссоздан музей «Дом авиаторов».

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #высоцкий
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