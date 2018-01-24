ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в афганском Джелалабаде

Джелалабад, 24 января. Здание детской правозащитной организации в Афганистане атаковали боевики «Исламского государства»1.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало заявление главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в котором исламисты берут на себя ответственность за нападение на здание Save the Children в афганском Джелалабаде.

Отмечается, что террористы также напали на британские, шведские и афганские правительственные учреждения в городе.

По предварительным данным пострадало 11 человек. В настоящий момент силовики продолжают перестрелку с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.