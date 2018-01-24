Президентские выборы: ЦИК РФ получил 100 обращений от граждан с «заявками о самовыдвижении»

Москва, 24 января. Центральная избирательная комиссия России получила еще сто обычных обращений от граждан РФ с «заявками о самовыдвижении» на должность главы государства, всего же поступило свыше 1300 обращений. Об этом в среду рассказала глава ведомства Элла Памфилова.

«В ЦИК к настоящему моменту поступило 1342 письменных обращения граждан. Подавляющее большинство содержали вопросы об избирательной кампании», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК России уточнила, что около 100 из поступивших обращений — заявки о самовыдвижении граждан, передает РИА Новости.

Отмечается, что за весь период выдвижения с официального начала избирательной кампании 18 декабря минувшего по 12 января 2018 года включительно ЦИК России получил 70 официальных уведомлений о намерении баллотироваться в президенты страны.

Напомним, в начале декабря 2017 года действующий президент России Владимир Путин объявил о том, что идет на мартовские выборы-2018 в качестве самовыдвиженца.

Ранее сообщалось, что в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей РФ.

Владимир Путин. Биография