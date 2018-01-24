Собчак: Вас вранье Грудинина не подбешивает?

Москва, 24 января. Ксения Собчак, объявившая себя «кандидатом против всех» на президентских выборах в России в 2018 году, обрушилась с критикой на бизнесмена Павла Грудинина за то, что тот полагает, что может выиграть выборы. Для себя Собчак такого шанса не усматривает.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» ведущие удивились тому, что Собчак, заявив о своем участии в выборах, изначально объявляет, что не может победить и новым президентом станет Владимир Путин.

«Вот как за вас голосовать, если вы сами признаете, что не станете президентом?», — спросил у Собчак один из ведущих, признавшись, что поведение оппозиции на выборах его «подбешивает».

«А вас вранье не подбешивает? — ответила Собчак. — Когда Грудинин говорит: а я выиграю, будет второй тур».

Как оказалось, мнение Собчак и ведущих относительно главной кандидатуры на предстоящих выборах совпадает.

«Я своим избирателям врать не буду. Понятно, что на этих выборах выиграет Путин», — решительно ответила Собчак.

Как пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», телеведущая пояснила свою позицию — «это не последние выборы в России». Через шесть лет Собчак надеется попробовать стать президентом вновь, получив известность на выборах-2018.