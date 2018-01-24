Цветков призвал ужесточить ответственность за нападение на сотрудников экстренных служб

Москва, 24 января. Глава общественной организации «За реальные дела!» Антон Цветков считает, что только введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении сотрудников «скорой помощи» и других оперативных служб, находящихся при исполнении служебного долга, может защитить их от нападений. Об этом Цветков рассказал в комментарии ФАН.

По его словам, сотрудники экстренных служб регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии во время исполнения своих служебных обязанностей. Они работают в особых условиях и часто оказывают помощь лицам с агрессивным поведением, находящимся в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении, асоциальным элементам с криминальными наклонностями, или же тем, кто находится в состоянии аффекта и не отдает отчета своим поступкам.

«Недавние случаи в ряде регионов, получившие широкий общественный резонанс, яркие тому примеры. А о каком количестве таких происшествий мы ничего не знаем? При этом фактически никакой серьезной защиты для сотрудников экстренных служб действующим законодательством не предусмотрено», — отметил Цветков.

В действующей редакции Уголовного кодекса ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. В ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до пяти лет, ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет. Если же насилие было опасно для жизни и здоровья, преступнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Мы предлагаем дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая бы предусматривала адекватную ответственность за применение насилия или посягательство на жизнь сотрудников экстренных служб – «скорой помощи» и спасателей. Санкции, на мой взгляд, должны быть аналогичны тем, которые предусмотрены статьей 318 УК РФ», — отметил Цветков.

Он также добавил, что в ближайшее время инициатива будет рассмотрена представителями Общественной палаты и Минздрава.

В конце ноября президент России Владимир Путин провел встречу с главой НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, в ходе которой обсудил вопросы, связанные с введением уголовной ответственности за нападение на медицинских работников. Рошаль отметил, что подобные инциденты особенно опасны в регионах, где зачастую работает лишь один фельдшер, и в случае нападения на него никто не сможет исполнять его обязанности.