Опубликовано видео перестрелки с боевиками, атаковавшими здание Save the Children в Афганистане

Джелалабад, 24 января. Неизвестные боевики напали на здание детской правозащитной организации Save the Children в Джелалабаде.

Местные источники публикуют в Сети кадры боестолкновения, которое продолжается около здания, захваченного террористами. Потери сторон пока не уточняются.

По ранним сообщениям стало известно, что нападение на здание правозащитников началось с взрыва заминированного автомобиля, после чего террористы проникли в офис Save the Children.

В результате атаки пострадало не менее 11 человек, отмечают местные СМИ. Сейчас силовики продолжают штурм здания. Принадлежность нападавших боевиков выясняется спецслужбами.