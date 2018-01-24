Опубликовано видео перестрелки с боевиками, атаковавшими здание Save the Children в Афганистане
Джелалабад, 24 января. Неизвестные боевики напали на здание детской правозащитной организации Save the Children в Джелалабаде.
Местные источники публикуют в Сети кадры боестолкновения, которое продолжается около здания, захваченного террористами. Потери сторон пока не уточняются.
По ранним сообщениям стало известно, что нападение на здание правозащитников началось с взрыва заминированного автомобиля, после чего террористы проникли в офис Save the Children.
В результате атаки пострадало не менее 11 человек, отмечают местные СМИ. Сейчас силовики продолжают штурм здания. Принадлежность нападавших боевиков выясняется спецслужбами.
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