Выборы-2018: глава «Опоры России» Калинин стал доверенным лицом Путина

Москва, 24 января. Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин попал в список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на четвертый срок.

Калинин уверен, что переизбрание Путина позволит закрепить успехи в развитии малого и среднего бизнеса, которые были достигнуты в последнее время.

«Сколько было сделано за эти годы для того, чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя уверенно», — отметил он.

Кроме того, по словам лидера «Опоры России», благодаря Путину произошла перезагрузка в отношениях бизнеса и власти.

Напомним, что выборы состоятся 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в ЦИК и составил список доверенных лиц, куда вошли 413 человек.

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