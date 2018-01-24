18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Серпухов претендует на место в «Золотом кольце России»
Технологии
Смена стратегии: Россия оснастит ЗРПК «Панцирь» зенитными «гвоздями»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Смена стратегии: Россия оснастит ЗРПК «Панцирь» зенитными «гвоздями»

    14:10  24 Января 2018
    174

    Смена стратегии: Россия оснастит ЗРПК «Панцирь» зенитными «гвоздями»

    Москва, 24 января. Российский ЗРПК «Панцирь» оснастят новым видом зенитных ракет, получивших название «гвоздь». Военный эксперт Антон Лавров отметил, что преимуществом новых боеприпасов является дешевизна и большие объемы производства.

    Ракеты типа «гвоздь» для зенитно-ракетного пушечного комплекса отечественного производства «Панцирь» были представлены на выставке «Армия-2017». Эксперт Антон Лавров считает, что для поражения малых целей использовать основные ракеты «Панциря» довольно затратно. В этом случае «гвозди», которые дешевле в производстве и устанавливаются блоками, более целесообразны.

    В Минобороны понимают, что подобные разработки кардинально меняют стратегию боевых действий. «Гвозди» могут применяться для отражения атак как самодельных БПЛА, так и боевых дронов. Лавров отметил, что сам «Панцирь» по праву считается одним из лучших переносных ракетных комплексов, пишут «Известия».  Не многие страны мира могут представить ЗРПК малого действия. Эффективность ЗРПК подтверждена боевым опытом в Сирии, где комплекс регулярно отражал атаки беспилотников.

    Смена стратегии: Россия оснастит ЗРПК «Панцирь» зенитными «гвоздями»

    Напомним, что в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин оценил уровень перевооружения отечественной армии. Он поставил задачу перед военным руководством сделать ВС РФ абсолютным лидером в мире и построить «армию эпохи нового технологического уклада». Глава государства отметил, что через три года уровень переоснащения армии новым оружием достигнет порядка 70%.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #оружие #зрпк #панцирь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций

      15:08 24 Января 2018 196
      Читать
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ
      11:46
      Сегодня

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

      11:34
      Сегодня

      Сирия передаст РФ уголовные дела россиян, воевавших за террористов
      10:53
      Сегодня

      Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 5763

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4652

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20356

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39271

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4667
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      1320
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      629
      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      11:56   24 Января 2018
      361
      Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

      Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

      11:46   24 Января 2018
      527