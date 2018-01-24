Смена стратегии: Россия оснастит ЗРПК «Панцирь» зенитными «гвоздями»

Москва, 24 января. Российский ЗРПК «Панцирь» оснастят новым видом зенитных ракет, получивших название «гвоздь». Военный эксперт Антон Лавров отметил, что преимуществом новых боеприпасов является дешевизна и большие объемы производства.

Ракеты типа «гвоздь» для зенитно-ракетного пушечного комплекса отечественного производства «Панцирь» были представлены на выставке «Армия-2017». Эксперт Антон Лавров считает, что для поражения малых целей использовать основные ракеты «Панциря» довольно затратно. В этом случае «гвозди», которые дешевле в производстве и устанавливаются блоками, более целесообразны.

В Минобороны понимают, что подобные разработки кардинально меняют стратегию боевых действий. «Гвозди» могут применяться для отражения атак как самодельных БПЛА, так и боевых дронов. Лавров отметил, что сам «Панцирь» по праву считается одним из лучших переносных ракетных комплексов, пишут «Известия». Не многие страны мира могут представить ЗРПК малого действия. Эффективность ЗРПК подтверждена боевым опытом в Сирии, где комплекс регулярно отражал атаки беспилотников.

Напомним, что в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин оценил уровень перевооружения отечественной армии. Он поставил задачу перед военным руководством сделать ВС РФ абсолютным лидером в мире и построить «армию эпохи нового технологического уклада». Глава государства отметил, что через три года уровень переоснащения армии новым оружием достигнет порядка 70%.