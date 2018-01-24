Президентские выборы: ЦИК назвал число жалоб с начала избирательной кампании

Москва, 24 января. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что с начала избирательной кампании в ЦИК поступило 195 жалоб, из них 87 — по выдвижению и регистрации кандидатов на пост президента России.

«Поступило 195 жалоб, из них 87 — по выдвижению и регистрации кандидатов, — сказала она перед началом заседания ведомства. — По информационному обеспечению выборов — 52».

Памфилова отметила, что 8 жалоб поступило из Московской области, 17 жалоб поступило из Москвы.

Ранее Центризбирком и «Почта России» договорились о взаимодействии в вопросе информирования россиян о выборах-2018.

Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин участвует в них в качестве самовыдвиженца. В его поддержку было собрано уже более 1,6 миллиона подписей избирателей.