Сирия: Анкара назвала число убитых турецких военных в Африне

Анкара, 24 января. ВС Турции и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции в Африне 7-8 человек, потери противника составили 268 человек. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«В операции «Оливковая ветвь» турецкие военные понесли потери, есть убитые и раненые. За первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило семь-восемь», — заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что потери противника, согласно последним данным, составили 268 человек.

Анкара 20 января объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

В минувшую среду, 24 января, президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Эрдоганом, в ходе которой главы двух стран обсудили ход военной операции Анкары в сирийском Африне.

Напомним, подготовка к атаке на курдов на севере Сирийской Арабской Республики началась после провокации со стороны Вашингтона, заявившего о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов.

Турецкие власти назвали эти заявления неприемлемыми, потому что считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».