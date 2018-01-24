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Сирия: Анкара назвала число убитых турецких военных в Африне
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    Сирия: Анкара назвала число убитых турецких военных в Африне

    13:25  24 Января 2018  /обновлено: 13:34  24 Января 2018
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    Сирия: Анкара назвала число убитых турецких военных в Африне

    Анкара, 24 января. ВС Турции и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции в Африне 7-8 человек, потери противника составили 268 человек. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    «В операции «Оливковая ветвь» турецкие военные понесли потери, есть убитые и раненые. За первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило семь-восемь», — заявил Эрдоган.

    При этом он отметил, что потери противника, согласно последним данным, составили 268 человек.

    Анкара 20 января объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

    Сирия: Анкара назвала число убитых турецких военных в Африне

    В минувшую среду, 24 января, президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Эрдоганом, в ходе которой главы двух стран обсудили ход военной операции Анкары в сирийском Африне.

    Напомним, подготовка к атаке на курдов на севере Сирийской Арабской Республики началась после провокации со стороны Вашингтона, заявившего о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов.

    Турецкие власти назвали эти заявления неприемлемыми, потому что считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #турция #эрдоган #африн
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