В Афганистане террористы напали на здание организации Save the Children
Джелалабад, 24 января. Террористы атаковали здание международной правозащитной организации в Джелалабаде.
По сообщению афганских СМИ атака террористов началась с подрыва заминированного автомобиля, после чего боевики проникли в здание детской правозащитной организации Save the Children.
На место прибыли силы безопасности Афганистана, которые начали перестрелку с террористами.
На данный момент сообщается об 11 пострадавших, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: