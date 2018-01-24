В Афганистане террористы напали на здание организации Save the Children

Джелалабад, 24 января. Террористы атаковали здание международной правозащитной организации в Джелалабаде.

По сообщению афганских СМИ атака террористов началась с подрыва заминированного автомобиля, после чего боевики проникли в здание детской правозащитной организации Save the Children.

На место прибыли силы безопасности Афганистана, которые начали перестрелку с террористами.

На данный момент сообщается об 11 пострадавших, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.