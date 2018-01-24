Выборы-2018: полиция проверит избирательные участки в Подмосковье

Одинцово, 24 января. Правоохранительные органы намерены проверить все избирательные участки в Подмосковье на предмет безопасности перед выборами. Об этом в среду заявила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«С субботы правоохранительные органы начнут тестирование избирательных участков, проверку их, в том числе, с собаками на определение безопасности», — отметила она.

По словам Коноваловой, более половины избирательных участков уже оборудованы металлодетекторами. На всех остальных участках планируется разместить полицейских, которые будут проверять граждан.

Напомним, что выборы в России пройдут 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве самовыдвиженца, а также составил список доверенных лиц, в котором числится более 200 фамилий.

Владимир Путин. Биография