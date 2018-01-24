Сенатор Морозов: Если мы что-то требуем от власти, то должны идти на выборы президента 2018

18 марта 2018 года россиянам предстоит определить будущее страны, выбрав президента Российской Федерации. Участие в выборах — фактор, который способен сплотить граждан вокруг лидера страны и национальных ценностей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов.

По мнению сенатора, геополитическая ситуация в мире повышает значимость того голоса, который гражданин отдает на выборах. Победитель выборов в этой ситуации будет иметь повышенную степень доверия со стороны граждан.

«Потому, что все же понимают, что мы живем в состоянии информационной войны, беспрецедентного давления. И политического, и экономического. Да даже в спорте. Поэтому выборы в этой ситуации — фактор определенного сплочения нации вокруг будущего лидера и ценностей, которые сегодня мы провозглашаем. Выборы — объективное повышение цены каждого голоса», — пояснил Олег Морозов.

Кроме того, политик прокомментировал призыв некоторых личностей бойкотировать выборы:

«Вообще, бойкот выборов — позиция слабости. Бойкотировать выборы призывает тот, кто по тем или иным причинам понимает, что он в этих выборах не выиграет. Он в этих выборах поддержки не получит, поэтому устраивает такую своеобразную политическую месть. Главный порог такой позиции — попытка подорвать легитимность выборов как важнейшего политического события. Но абсолютно очевидно, что даже оппозиционные участники избирательной кампании, которые не поддерживают нынешние руководство страны, прекрасно понимают, что бойкот касается и их в том числе. Поэтому большинство участников, в том числе и оппозиционных, не поддерживают эту идею.

Во-первых, если мы не участвуем в выборах, то какие мы задаем вопросы власти? Если мы власти задаем вопросы, значит, мы должны участвовать. Если мы что-то требуем от власти, мы должны участвовать в выборах президента. Независимо от того, какого кандидата я поддерживаю. Во-вторых, если я участвую в выборах, то признаю результат независимо от того за кого голосую. Даже если мой кандидат не победил, я должен признать волеизъявление народа, как это принято в демократических странах. Поэтому участие в выборах — очень важный элемент нашей политической системы».

Согласно данным ВЦИОМ, почти три четверти опрошенных россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, второе место поделили миллиардер Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6% голосов.

Как сообщает «Газета.ru», в Москве на выборах откроются более 3,5 тысяч участков.