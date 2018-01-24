Выборы-2018: «Почта России» будет помогать ЦИК информировать население

Москва, 24 января. Центризбирком и «Почта России» договорились о взаимодействии в вопросе информирования россиян о выборах-2018. Соответствующее соглашение в среду подписали глава ЦИК РФ Элла Памфилова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

По словам Памфиловой, главный почтовый оператор РФ является для ЦИК стратегическим партнером. Его участие в информационной кампании может быть очень эффективным, поскольку организация имеет свои отделения практически в каждом населенном пункте страны. Это позволяет сделать данную работу «по-настоящему адресной и масштабной».

«В Калининградской области уже достаточно активно работают, в Пермском крае, в Ульяновской области, в других регионах», — отметила она.

Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

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