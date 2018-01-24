Сирийская оппозиция ждет от Конгресса в Сочи установления политической свободы в Сирии

Бейрут, 24 января. Представители сирийской Партии строительства государства (ПСГ*) будут участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии, который пройдет 29-30 января в Сочи.

«Мы привержены сотрудничеству с правительством России, а также другими странами — гарантами перемирия — Ираном и Турцией — и надеемся, что форум в Сочи приведет к созданию в Сирии государства, основанного на равенстве всех граждан вне зависимости от конфессиональной принадлежности», — говорится в заявлении оппозиционной организации, поступившем в среду в представительство ТАСС.

Как отмечается в документе, Конгресс нацдиалога должен открыть путь к установлению политической свободы в Арабской республике.

* — ПСГ относится к патриотическому крылу сирийской оппозиции.

Отметим, что именно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин стал инициатором проведения Конгресса. Его идею также поддержали власти Турции и Ирана.

В минувший вторник Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили подготовку к сочинскому Конгрессу национального диалога Сирии.