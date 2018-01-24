При теракте в ливийском Бенгази погибло более 40 человек

Бенгази, 24 января. В Бенгази около мечети взорвались два заминированных автомобиля.

По данным местных СМИ крупный теракт произошел во втором по величине городе Ливии. С интервалом в полчаса около мечети Байят-аль-Ридван взорвались два заминированных автомобиля. Теракты произошли в тот момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы.

По предварительным данным погиб 41 человек, около 80 получили ранения. Среди погибших начальник следственного отдела ливийской армии Ахмед аль-Фейтари. Руководитель контрразведки страны Махди Фалах получил ранения.

На данный момент ни одни из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.