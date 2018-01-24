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При теракте в ливийском Бенгази погибло более 40 человек
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    При теракте в ливийском Бенгази погибло более 40 человек

    13:20  24 Января 2018
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    При теракте в ливийском Бенгази погибло более 40 человек

    Бенгази, 24 января. В Бенгази около мечети взорвались два заминированных автомобиля.

    По данным местных СМИ крупный теракт произошел во втором по величине городе Ливии. С интервалом в полчаса около мечети Байят-аль-Ридван взорвались два заминированных автомобиля. Теракты произошли в тот момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы.

    По предварительным данным погиб 41 человек, около 80 получили ранения. Среди погибших начальник следственного отдела ливийской армии Ахмед аль-Фейтари. Руководитель контрразведки страны Махди Фалах получил ранения.

    На данный момент ни одни из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

    При теракте в ливийском Бенгази погибло более 40 человек

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #ливия #теракт #бенгази
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