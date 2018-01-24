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Общество
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#Соцсети
Пусть ПАСЕ перестанет поддерживать госперевороты: Рунет отреагировал на обвинения в адрес РФ
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    Пусть ПАСЕ перестанет поддерживать госперевороты: Рунет отреагировал на обвинения в адрес РФ

    13:40  24 Января 2018
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    Пусть ПАСЕ перестанет поддерживать госперевороты: Рунет отреагировал на обвинения в адрес РФ

    Брюссель, 24 января. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой она призвала Москву «прекратить финансовую и военную поддержку» Донецкой и Луганской народных республик.

    Автор документа выступил литовский политик Игидиус Варейкис.

    Пользователи Сети резко отреагировали на требования ПАСЕ, некоторые с иронией отметили: «Кто такая ПАСЕ, и почему она требует?».

    Некоторые пользователи отмечают, что это Киев постоянно нарушает минские договоренности, обстреливая территории республик, но ПАСЕ на это закрывает глаза: «Для них нормально: убивать можно, кормить нельзя. В этом вся «толерантная Европа».

    «Пусть тогда в начале ПАСЕ перестанет поддерживать государственные перевороты, как, например, был в Киеве», — отметил еще один пользователь.

    Пусть ПАСЕ перестанет поддерживать госперевороты: Рунет отреагировал на обвинения в адрес РФ

    Согласно тексту резолюции, российская сторона «обязана прекратить признавать документы, выданные на территориях, которые не подконтрольны киевским властям».

    Кроме того, в документе значится требование «освободить и обменять всех военнопленных и захваченных лиц» и сформировать совместную рабочую группу для решения проблемы пропавших без вести, передает РИА Новости.

    В данную группу должны войти представители Украины, РФ, Международного комитета красного креста (МККК), а также республик Донбасса.

    В числе прочих требований содержится пункт о призыве соблюдать права человека в Крыму, снять запрет на «меджлис1 крымских татар»1 (экстремистская организация запрещена в России) и предоставить международным организациям «свободный доступ» на полуостров. 

    Пусть ПАСЕ перестанет поддерживать госперевороты: Рунет отреагировал на обвинения в адрес РФ

    Напомним, власти Украины начали в 2014 году военные действия против заявивших о независимости ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российских военных в Донбассе не было и нет.

    Российская сторона проводила гуманитарные акции для жителей республик, но о военном присутствии речи никогда не шло.

    Владимир Путин. Биография

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
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    #днр #россия #донбасс #лнр #пасе
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