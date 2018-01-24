Сирия все еще под угрозой: зачем Тиллерсон и Хейли обвиняют Россию в инцидентах с химоружием

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за недавнюю недоказанную химатаку в Восточной Гуте на Россию.

В понедельник ресурс «Медиацентр Гуты» (Ghouta Media Center), связанный с некоторыми группировками вооруженной оппозиции, действующими против сирийской армии в пригородах Дамаска, сообщил о том, что правительственные силы якобы обстреляли подконтрольную боевикам Думу снарядами с хлором. В результате применения отравляющих средств якобы «пострадало» 20 человек.

«Кто бы ни вел эти атаки, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение [химоружия] против других сирийцев» — заявил госсекретарь США на вчерашней конференции по расследованию преступлений, связанных с применением химоружия. — Неспособность России справиться с распространением химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее состоятельность в качестве участника урегулирования кризиса».

Как заключил Рекс Тиллерсон, Россия, как минимум, должна прекратить применение права вето при обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности ООН.

К обвинениям главы Госдепартамента присоединилась и постпред США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в своем письменном заявлении, распространенном во вторник американским постоянным представительством. В документе говорится, что, если новая химическая атака в Сирии подтвердится, она «ляжет тяжелым бременем на совесть» Москвы. Она объяснила это тем, что Россия якобы «убила» Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Однако на заседании Совета Безопасности ООН Никки Хейли заявила, что США выступают против инициативы России по созданию нового механизма расследований химических атак в САР, о которой объявил Василий Небензя. Никки Хейли отметила, что Вашингтон готов восстановить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия. Все остальные предложения, по мнению американской стороны являются «неприемлемыми».

«Мы не намерены принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или которые полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием. Если они хотят работать добросовестно <…>, то мы готовы восстановить СМР с его мандатом прямо сейчас».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал сложившуюся ситуацию. Эксперт назвал это новой атакой на Россию и сирийское руководство:

«Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются еще «решить» сирийский кризис в свою пользу. И новые обвинения, тем более, обвинения в адрес России, являются пропагандистской артподготовкой для того, чтобы начать активные действия, с помощью которых США попытаются достичь своих целей, то есть «устранить неугодный режим» и расчленить Сирию».

Наш собеседник заострил внимание на том, что Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку сирийским вооруженным группировкам:

«На своих опорных пунктах в Сирии, в частности, в Ат-Танфе США готовят так называемую «Новую сирийскую армию» для действий против сирийских правительственных войск. Это обостряет ситуацию и создает серьезную угрозу для того, что возможны какие-то активные акции со стороны тех сил, которые хотят сместить сирийское правительство, в том числе и военные меры под предлогом обвинения сирийской правительственной армии в применении химического оружия».

Эксперт назвал нонсенсом даже теоретическую возможность применения химического оружия Башаром Асадом на данном этапе сирийского конфликта:

«Якобы правительственная армия применила химическое оружие в пригородах Дамаска — абсурд. Ни одна армия мира не применяет химоружие на своей территории и, тем более, вблизи своей столицы, да еще и против мирных жителей. Какой в этом смысл? Такое могут делать только сумасшедшие, а сирийские руководители — не сумасшедшие люди».

Эксперт напомнил о прошлой «инциденте», якобы произошедшем 4 апреля прошлого года в городе Хан-Шейхун: