Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин в среду посетит дом поэта и барда Владимира Высоцкого на Таганке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что визит приурочен к 80-летию со дня рождения поэта – годовщине, которую 25 января россияне отметят всей страной.

«Сегодня Путин посетит дом Высоцкого на Таганке, посмотрит экспозицию и поговорит о том, как дальше будет развиваться этот музей», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач внутренней политики России. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в Ленобласти был воссоздан музей «Дом авиаторов».