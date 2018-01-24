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Турция не ограничится операцией в сирийском Африне — Эрдоган
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    Турция не ограничится операцией в сирийском Африне — Эрдоган

    12:58  24 Января 2018  /обновлено: 13:12  24 Января 2018
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    Турция не ограничится операцией в сирийском Африне — Эрдоган

    Анкара, 24 января. В ходе выполнения операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии турецкая армия не будет ограничиваться территорией курдского кантона Африн. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, армия намерена «пресечь грязные игры» и очистить всю границу от присутствия курдов-«террористов».

    По словам Эрдогана, следующей целью войск может стать населенный преимущественно курдами регион сирийского Манбиджа.

    «Мы начнем с Манбиджа, чтобы пресечь эти грязные игры вдоль наших границ, и будем продолжать это делать, — сказал он. — Турция сначала уничтожит террористов на северо-западе Сирии, а затем создаст там условия для возвращения 3,5 млн беженцев».

    Турция не ограничится операцией в сирийском Африне — Эрдоган

    Напомним, Турция развернула широкомасштабное наступление на курдские вооруженные формирования «Народной милиции» (YPG) и проамериканские «Силы демократической Сирии» (SDF) после сообщений о том, что США планируют создать на севере Сирии «силы обороны границы», чтобы создать в Сирии альтернативную Дамаску политическую силу. В Анкаре назвали эти планы «созданием террористической армии» США.

     

    Автор: Валентин Меликов
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