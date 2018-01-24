Выборы-2018: Собчак пригласили на молитвенный завтрак с Трампом

Москва, 24 января. Известную российскую телеведущую и вероятного кандидата на пост президента России Ксению Собчак пригласили на молитвенный завтрак в США, на котором будет присутствовать президент страны Дональд Трамп.

Собчак намерена 6 февраля посетить Соединенные Штаты, чтобы выступить с докладом о «поставторитарном будущем России» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Она также может принять участие в Национальном молитвенном завтраке с Трампом, который организует Конгресс США, передает «Ридус».

«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся в марте этого года. Собчак ранее заявила, что намерена баллотироваться от партии «Гражданская инициатива».