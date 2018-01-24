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Общество
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Россия
Выборы президента 2018. Обществу нужно консолидироваться вокруг личности Путина — Александр Борисов
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    Выборы президента 2018. Обществу нужно консолидироваться вокруг личности Путина — Александр Борисов

    13:19  24 Января 2018
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    Выборы-2018: Обществу нужно консолидироваться вокруг личности Путина — Александр Борисов

    Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и пресечению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов опроверг новость о том, что сенаторы могут разработать закон, направленный на блокировку СМИ-иноагентов.

    Ранее сообщалось, что заблокировать могут те СМИ, которые призывают бойкотировать мартовские выборы президента РФ. Вместе с тем Климов подчеркнул, что призывы бойкотировать выборы — это нарушение Конституции. Те средства массовой информации, которые нарушают закон, должны прекратить свою работу на время выборов.

    Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в демократическом государстве выборы — это основополагающий процесс формирования властных структур.

    Выборы-2018: Обществу нужно консолидироваться вокруг личности Путина — Александр Борисов

    «В данном случае на выборах мы избираем нашего президента. И основная задача всех тех, кто так или иначе вовлечен в выборный процесс, — привлечь как можно большее количество людей к самой процедуре выборов», — говорит Александр Борисов.

    Собеседник ФАН также отметил, что со стороны Запада в адрес России неоднократно звучали всевозможные обвинения.

    «В этих условиях обществу нужно консолидироваться не вокруг выборов, а вокруг каких-то личностей. В данной ситуации я вижу президентом Владимира Владимировича Путина», — поясняет свою позицию Борисов.

    Он подчеркнул, что при действующем президенте были сделаны первые шаги по развитию социального предпринимательства. Это такой вид бизнеса, при котором для предпринимателя важна в первую очередь не прибыль, а социальный эффект.

    «В выступлениях Владимира Путина неоднократно звучал этот термин, поэтому, мне кажется, мы на верном пути в плане развития социального предпринимательства как дополнительного инструмента решения социальных задач. Динамика в этом направлении хорошая, я думаю, эту тему мы будем развивать», — заключил Александр Борисов.

    Действующий российский лидер Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. В его поддержку по всей стране было собрано более полутора миллиона подписей, хотя по закону самовыдвиженцам необходимо лишь 300 тысяч. «Газета.ru» подготовила материал о том, как кандидаты собирали подписи.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #политика #выборы-2018
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