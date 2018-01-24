Немецкие политики призвали власти ФРГ прекратить поставку оружия Турции

Берлин, 24 января. Власти ФРГ не учли возможность использования Турцией немецких танков против курдского ополчения.

Группа немецких политиков призвала власти страны прекратить поставку вооружения Турции после сообщений об использовании танков «Леопард» производства Германии против курдов в сирийском Африне.

Отмечается, власти ФРГ полагали, что тяжелая бронетехника используется Анкарой против боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), однако кадры с полей сражения под Африном доказали то, что ВС Турции применяют «Леопарды» против курдских подразделений.

Ранее сообщалось, что поводом к началу боевых действий в Африне стала провокация со стороны США, которые планировали создать из курдских вооруженных группировок «пограничные силы безопасности» на севере Сирии. Анкара заявила, что не намерена терпеть «новую террористическую армию» у границ Турции и начала военную операцию против проамериканских курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.