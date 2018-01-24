Переизбрание Путина на выборах-2018 усилит влияние России в мире — глава ВТБ

Москва, 24 января. Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что влияние России в мире в случае переизбрания президентом Владимира Путина будет расти. По его словам, кооперация и укрепление экономических и политических связей с партнерами станет источником этого роста.

«Оно будет усиливаться (влияние России в случае переизбрания Путина — ред.), но международная ситуация вокруг него складывается не в конфронтации с Западом, а в кооперации, — сказал Костин, выступая на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. — Рост влияния будет происходить из большей кооперации, из укрепления отношений в экономике, политике».

Глава ВТБ выразил надежду, что именно «это будет происходить в следующие шесть лет».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия усилит свое влияние в мире в случае избрания Владимира Путина на выборах президента.

Напомним, что в поддержку Владимира Владимировича на выборах-2018 было собрано уже более 1,6 миллиона подписей избирателей.