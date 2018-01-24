Африн, 24 января. Сирийские источники сообщают о гибели двух военнослужащих США на севере провинции Алеппо.

По данным сирийских источников военная авиация Турции нанесла ракетно-бомбовый удар по окраинам города Африн, в результате авианалета погибли два американских военных советника, сообщают СМИ. Информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее сообщалось, что в курдском кантоне Африн на севере Сирии продолжаются столкновения альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и армии Турции, которые атакуют позиции ополчения совместно с подразделениями «Свободной сирийской армии» (ССА).

Турция начала наступление на район Африна в ответ на провокацию Соединенных Штатов. США сообщили о планах по созданию «сил пограничной безопасности» из курдских вооруженных группировок, которые Анкарой считаются террористическими формированиями. Операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии продолжается с субботы 20 января.