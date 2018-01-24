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Общество
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Россия
Выборы президента России: Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке СМИ-иноагентов
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    Выборы президента России: Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке СМИ-иноагентов

    13:08  24 Января 2018
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    Выборы президента России: Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке СМИ-иноагентов

    Москва, 24 января. Кремль не знает о планах блокировать СМИ, признанные в России иноагентами, в преддверии выборов главы государства, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мне ничего не известно о таких планах», — сказал Песков.

    Он также посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями к председателю комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрею Климову, который, по данным СМИ, сообщал о возможном принятии таких мер, пишет РИА Новости.

    При этом, комментируя распространившиеся сообщения, сам Климов отметил, что СМИ-иноагенты, как и другие средства массовой информации, могут быть заблокированы только в том случае, если их действия будут нарушать конституцию. Решение о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами не принималось, добавил сенатор.

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

    Выборы президента России: Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке СМИ-иноагентов

    Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник завершился сбор подписей в его поддержку. По данным избирательного штаба Путина, всего было собрано более 1,6 миллиона подписей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #песков #выборы-2018 #сми-иноагенты
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