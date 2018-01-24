Выборы президента России: Песков прокомментировал слухи о возможной блокировке СМИ-иноагентов

Москва, 24 января. Кремль не знает о планах блокировать СМИ, признанные в России иноагентами, в преддверии выборов главы государства, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне ничего не известно о таких планах», — сказал Песков.

Он также посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями к председателю комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрею Климову, который, по данным СМИ, сообщал о возможном принятии таких мер, пишет РИА Новости.

При этом, комментируя распространившиеся сообщения, сам Климов отметил, что СМИ-иноагенты, как и другие средства массовой информации, могут быть заблокированы только в том случае, если их действия будут нарушать конституцию. Решение о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами не принималось, добавил сенатор.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник завершился сбор подписей в его поддержку. По данным избирательного штаба Путина, всего было собрано более 1,6 миллиона подписей.