Путин никогда не остается в стороне от мероприятий по случаю победы в Сталинградской битве — Песков

Москва, 24 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин никогда не остается в стороне от мероприятий по случаю годовщины победы в Сталинградской битве. По его словам, Кремль сообщит о формате его участия в мероприятиях в этом году позднее.

«Безусловно, это важнейшая мемориальная дата для всех россиян, для нашей страны, — сказал Песков журналистам. — Конечно, президент никогда не остается от этой даты в стороне».

Напомним, в августе прошлого года министерство обороны Российской Федерации запустило в работу специальный сайт, посвященный Сталинградской битве Великой Отечественной войны.

20 февраля президент России подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Накануне Владимир Путин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, жительницу Калининграда Нину Петровну Демешеву. В среду российский лидер направил поздравительное письмо трем ветеранам Великой Отечественной войны, которые отметили 90-й день рождения.