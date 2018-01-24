Китай призвал Совбез ООН к единству в расследовании инцидентов с химоружием в Сирии

Пекин, 24 января. Китайские власти призвали страны, входящие в Совет Безопасности ООН, проявить единство в вопросе расследования использования химического оружия в Сирии. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, выступая перед журналистами.

По ее словам, Пекин настаивает на том, чтобы все случаи использования химоружия были тщательно расследованы, а все выводы были основаны на весомых доказательствах.

«Надеемся, что все члены СБ ООН активизируют переговорный процесс и займут четкую солидарную позицию по проблеме сирийского оружия, оказав содействие тому, чтобы ей было найдено выгодное политическое решение», — отметила Чуньин.

Представитель МИД Китая добавила, что Пекин выступает категорически против применения химического оружия, под каким бы поводом оно не использовалось.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин высказал две версии, объясняющие химатаки в Сирии. По одной из них, сирийская авиация ударила по подпольному цеху боевиков по производству отравляющих веществ. По второй — это была постановка и провокация, чтобы обвинить сирийский режим.

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