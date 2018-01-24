Ученые рассказали, какая еда способна поднять настроение

Лос-Анджелес, 24 января. Исследователи из Калифорнийского университета утверждают, что некоторые кухни мира не только обладают полезными свойствами для человеческого организма, но и способны позитивно влиять на настроение человека. Проведенные исследования позволили подтвердить эти данные с помощью экспериментальной методики.

Ученые объяснили полезное воздействие индийской кухни на организм, мозг и настроение человека присутствием в ее блюдах куркумы — очень распространенной в Индии приправы. Как оказалось, куркума очень хорошо влияет на мозг, в особенности у пожилых людей — возможно, именно по этой причине в Индии самый низкий уровень заболеваемости возрастными болезнями.

Как отмечает Planet Today, исследователи в течение полутора лет проводили эксперимент, сравнивая контрольные группы методом ПЭТ-тестирования. Как оказалось, когнитивные функции и настроение получавших куркуму участников эксперимента оказались значительно лучше, чем у контрольной группы — медики связывают это с изменениями в миндалевидном теле мозга и гипоталамусе.