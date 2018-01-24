Песков назвал прерогативой Минкультуры отзыв прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина»

Москва, 24 января. Разрешение или запрет на выход в широкий прокат фильмов, в том числе картины «Смерть Сталина», является прерогативой Минкульта РФ, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет. Если я не ошибаюсь, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам», — приводит его слова РИА Новости.

Песков подчеркнул, что, принимая решение о выдаче прокатной лицензии фильму или об отказе в ней, ведомство не может не прислушиваться к мнению своих экспертов.

Напомним, накануне Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение на фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», в сатирической форме рассказывающий о борьбе за власть, которая развернулась в СССР в 1953 году после смерти генерального секретаря КПСС Иосифа Сталина.

При этом, напомним, развитие отечественной киноиндустрии является сегодня одной из ключевых задач ведомства. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал потенциал развития российского кино. В ноябре министр культуры Владимир Мединский доложил главе государства о рекордных сборах российских фильмов.