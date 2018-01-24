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Выборы-2018: глава РФПИ рассказал, как победа Путина отразится на влиянии РФ в мире
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    Выборы-2018: глава РФПИ рассказал, как победа Путина отразится на влиянии РФ в мире

    12:27  24 Января 2018
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    Выборы-2018: глава РФПИ рассказал, как победа Путина отразится на влиянии РФ в мире

    Москва, 24 января. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия усилит свое влияние в мире в случае избрания Владимира Путина на выборах президента. Так он ответил на вопрос, как избрание президента РФ Владимира Путина отразится на влиянии России в мире.

    «Я думаю, что он очень популярен и я думаю, что есть много недопонимания в американских СМИ. Но он невероятно популярен, он привел Россию к большому росту, и у нас есть такие показатели, — сказал Дмитриев на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. — Поэтому я думаю, что Россия, безусловно, усилит свое влияние».

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Владимирович участвует в них в качестве самовыдвиженца. В его поддержку было собрано уже более 1,6 миллиона подписей избирателей.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #выборы-2018
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